CAIXA anuncia LEILÃO de CASAS e terrenos \”no precinho\” em TODO BRASIL. Confira Oportunidades

A próxima semana reserva um evento significativo promovido pela Caixa Econômica: um leilão de casas. São 2.285 imóveis leiloados, conduzidos através de uma série de certames. Dentre as ofertas, há casas, apartamentos, terrenos e estabelecimentos comerciais, distribuídos por todo o território nacional. Este processo decorrerá a partir de hoje (25) até a quinta-feira subsequente (31).

Os imóveis submetidos aos leilões da Caixa Econômica Federal são propriedades anteriormente pertencentes ao banco. Estas são frequentemente recuperadas após o descumprimento de contratos de financiamento por parte dos devedores.

Tipos de leilão de casas

Os imóveis submetidos a leilão de casas pela Caixa Econômica são regidos por cláusulas de alienação fiduciária nos contratos. Esta cláusula estabelece que a propriedade do imóvel permanece em nome do banco (Caixa Econômica) até que o débito seja integralmente quitado. Neste momento a propriedade é transferida para o comprador.

No primeiro bloco dos leilões, o valor do imóvel é estabelecido de acordo com o contrato de financiamento original ou o seu valor venal. Quem estipula o preço são as autoridades governamentais.

No segundo leilão, que pode incluir imóveis não vendidos no primeiro, o valor da propriedade é calculado com base na sua dívida total. Esta compreende o montante do financiamento somado a outras obrigações relacionadas ao imóvel.

Na Licitação Aberta, uma etapa subsequente ao segundo leilão, o processo assemelha-se ao seu antecessor. No entanto, os lances oferecidos por interessados são tornados visíveis para todos os participantes.

A competição nas três modalidades de leilão pode ocorrer tanto presencialmente como online, embora a abordagem digital seja mais comum. É relevante destacar que esses leilões são conduzidos exclusivamente através de um leiloeiro designado, não havendo corretores credenciados para auxiliar os proponentes em suas tomadas de decisão.

Como consultar as informações dos leilões de casas



Em todos os cenários, é fundamental que os interessados busquem o edital do imóvel através da ferramenta de busca de imóveis no site da Caixa para obter detalhes e informações adicionais. Essas informações abarcam a data e horário do leilão, o website do leiloeiro (plataforma para efetuar lances em leilões online) e a data do anúncio dos resultados.

Nos websites dos leiloeiros, é possível consultar os imóveis que já estão disponíveis para lances, bem como aqueles que estarão disponíveis em leilões futuros.

Para participar na competição, normalmente é necessário que os interessados tenham se registrado no site da entidade encarregada pela administração do leilão. É, portanto, crucial estar atento a qual empresa está responsável pelo leilão do imóvel em questão.

Posso visitar os imóveis?

A Caixa ressalta que não está prevista a disponibilização de chaves para visitação dos imóveis. No caso de residências situadas em condomínios, se estiver desocupado e a chave estiver sob posse do síndico ou administrador do condomínio, é necessário informar o contato do condomínio à CEVEN. A CEVEN, por sua vez, autorizará a entrada no imóvel para eventuais visitações.

Como comprar?

No leilão de casas e licitações abertas, as transações ocorrem unicamente de forma online, diretamente nas plataformas dos leiloeiros. Assim, deve seguir as datas e sites indicados nos editais que estão disponíveis na descrição dos imóveis. É nessas plataformas que os interessados devem inserir os seus lances.

Formas para pagamento

É exigido, a título de entrada, o pagamento de pelo menos 5% do valor mínimo de venda em até 2 (dois) dias úteis após a homologação da proposta. Esse pagamento destina-se à comissão do leiloeiro.

A Caixa enfatiza que cada imóvel possui suas próprias condições de pagamento. Dessa forma, é fundamental observar as informações presentes na página do imóvel ou no edital de licitação/leilão.

Além do pagamento à vista, o edital indicará se o imóvel aceita financiamento por parte da Caixa e/ou a utilização do FGTS. É importante ressaltar que os interessados nessas modalidades de pagamento devem conduzir uma análise prévia de risco de crédito e confirmar a viabilidade da operação de financiamento antes da data de apresentação das propostas. Com isso, evitam-se cancelamentos da venda.

O pagamento deve ser efetuado através do boleto obtido na área restrita do proponente vencedor no website oficial. Entre na seção “Meus Resultados”, após a homologação da venda. Em casos de Venda Direta Online, o pagamento pode ser efetuado no momento da apresentação da proposta.