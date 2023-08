Muitos trabalhadores estão constantemente em busca de maneiras de obter uma renda extra, e uma surpresa agradável pode estar à espera de milhões de brasileiros através do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. No entanto, é importante estar atento às regras e prazos de resgate do dinheiro para aproveitar essa oportunidade.

Caixa anuncia possibilidade de saque extra do FGTS para milhões de brasileiros

Para aqueles que não foram demitidos sem justa causa e não têm planos iminentes de aposentadoria ou uso em financiamento imobiliário, o saldo do FGTS frequentemente fica inutilizado em suas contas da Caixa Econômica.

A boa notícia é que desde 2019 o governo federal implementou uma alternativa interessante: o saque-aniversário. Desse modo, essa opção permite o resgate parcial do saldo, sem a necessidade de justificativas complicadas.

A transição é simples: é preciso mudar a modalidade atual de saque, que é o saque por rescisão, para a modalidade de saque-aniversário. Ao fazer essa mudança, o trabalhador concorda em abrir mão da possibilidade de receber o valor acumulado na conta em caso de demissão sem justa causa.

Em vez disso, opta por receber anualmente uma porção do saldo disponível na conta. Já que essa alternativa pode ser uma excelente solução para quem precisa de dinheiro de forma imediata.

Cautela necessária: Quem deve evitar o saque-aniversário?

Contudo, é importante salientar que o saque-aniversário não é recomendado para aqueles que têm chances significativas de serem demitidos ou que estão prestes a se aposentar. Já que, caso o trabalhador se arrependa da escolha do saque-aniversário, existe um período de carência de 24 meses, ou seja, dois anos, para voltar à modalidade de saque por rescisão. Além disso, o montante disponível para saque no saque-aniversário do FGTS varia conforme o saldo existente na conta.

Passo a passo para solicitar o saque-aniversário do FGTS



Para aqueles que desejam aproveitar o saque-aniversário do FGTS ainda no corrente ano, é crucial aderir a essa modalidade até o último dia do mês de seu aniversário. Caso contrário, o resgate da parcela só será possível no ano subsequente.

O prazo para efetuar o saque é de 60 dias, o que significa que indivíduos que já tenham aderido a essa opção e que nasceram em junho ainda têm a oportunidade de resgatar o valor. Para usufruir dessa modalidade, siga os seguintes passos:

Acesse o aplicativo FGTS e efetue o login.

Vá para a seção “Meus Saques” e selecione “Saque-Aniversário”, confirmando sua escolha.

Além disso, concordar com os termos de uso é essencial.

Opte por uma data de recebimento, podendo escolher entre o dia 1º ou 10º.

Cadastre uma conta bancária para efetuar o depósito.

Desse modo, finalize a transação confirmando os detalhes.

Um processo simples e uma possibilidade interessante

Em resumo, o saque-aniversário do FGTS pode representar uma valiosa oportunidade para trabalhadores que necessitam de uma renda extra. Uma vez que com um processo relativamente simples, é possível acessar parte do saldo disponível na conta.

Contudo, é essencial compreender as regras envolvidas e ponderar as circunstâncias individuais antes de fazer a escolha. Lembre-se sempre de tomar decisões financeiras informadas e alinhadas aos seus objetivos de longo prazo.

Cuidado com golpes

Infelizmente, os golpistas frequentemente aproveitam-se da empolgação gerada por anúncios legítimos, como saques adicionais do FGTS, para enganar trabalhadores desavisados. Desse modo, eles podem utilizar táticas convincentes e informações aparentemente legítimas para persuadir as pessoas a compartilhar dados confidenciais ou fazer pagamentos.

Portanto, é fundamental adotar medidas de precaução para evitar ser vítima dessas artimanhas. Por exemplo, sempre verifique a fonte de qualquer informação relacionada ao FGTS e não forneça dados sensíveis por meio de contatos aleatórios.