CAIXA bate o martelo e anuncia lista de brasileiros que podem sacar mais de R$ 6 mil do FGTS

Benefício extra para trabalhadores afetados por desastres naturais

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ( FGTS ) é um benefício importante para os trabalhadores com carteira assinada no Brasil. Além dos pagamentos relacionados à rescisão trabalhista, a Caixa Econômica libera o saque do FGTS em situações específicas, como desastres naturais. Nesses casos, o trabalhador pode receber parcialmente o saldo disponível ou zerar completamente sua conta.

Quando ocorrem desastres naturais, como enchentes, alagamentos, deslizamentos de terra, vendavais e seca extrema, é possível que o município onde o trabalhador reside decrete estado de calamidade pública. Nesses casos, a Caixa Econômica atualiza semanalmente a lista de pessoas que têm direito ao saque do FGTS. O valor máximo a ser sacado é de R$ 6.220.

O objetivo desse saque é auxiliar o trabalhador na reestruturação de sua vida após o desastre natural. O dinheiro pode ser utilizado para alugar um novo imóvel, comprar móveis novos, investir na saúde, entre outras situações.

Quem pode fazer o saque do FGTS na Caixa

A Caixa Econômica atualiza semanalmente a lista de municípios que têm direito ao saque do FGTS em função de calamidade pública. Para ter direito a esse benefício, o trabalhador deve residir no município que decretou estado de calamidade pública, não ter feito saque do FGTS por esse motivo nos últimos 12 meses e respeitar o prazo máximo de saque.

A tabela abaixo apresenta alguns municípios e seus respectivos prazos para solicitação de saque:

UF Município Prazo para solicitação de saque AL Atalaia 07/10/2023 AL Branquinha 07/10/2023 AL Jacuipe 07/10/2023 AL Marechal Deodoro 07/10/2023 AL Matriz de Camaragibe 07/10/2023 AL Murici 07/10/2023 AL Penedo 07/10/2023 AL Pilar 07/10/2023 AL Viçosa 07/10/2023 PE Catende 19/10/2023 RS Ararica 27/09/2023 RS Brochier 25/09/2023 RS Campo Bom 27/09/2023 RS Campo Novo 22/09/2023 RS Caraa 20/09/2023 RS Dois Irmãos 27/09/2023 RS Esteio 20/09/2023 RS Feliz 26/09/2023 RS Gravataí (Portaria 2155) 21/09/2023 RS Guaíba 21/09/2023 RS Ivoti 27/09/2023 RS Lindolfo Collor 01/10/2023 RS Maquiné 20/09/2023 RS Montenegro 21/09/2023 RS Novo Hamburgo 01/10/2023 RS Pareci Novo 26/09/2023 RS Portão 26/09/2023 RS Rio Grande 26/10/2023 RS Rolante 25/09/2023 RS Santo Antônio da Patrulha 27/09/2023 RS São José do Hortêncio 27/09/2023 RS São José do Norte 08/11/2023 RS São Leopoldo 02/10/2023 RS São Sebastião do Caí 25/09/2023 RS Sapiranga 25/09/2023 RS Sapucaia do Sul 25/09/2023 RS Sede Nova 19/10/2023 RS Teutônia 25/09/2023 RS Três Forquilhas 25/09/2023 RS Tupandi 27/09/2023 RS Vera Cruz 31/10/2023 RS Viamão 02/10/2023 SC Praia Grande 20/09/2023

Como solicitar o saque do FGTS

Para solicitar o saque do FGTS em função de calamidade pública, o trabalhador deve acessar o aplicativo FGTS e procurar por “Outras opções de saque”. Em seguida, é necessário escolher a opção “Saque calamidade” e anexar os documentos necessários. O dinheiro será transferido para a conta corrente informada em um prazo de até 5 dias.

O saque do FGTS em função de calamidade pública é um benefício importante para os trabalhadores que residem em municípios afetados por desastres naturais. A Caixa Econômica atualiza regularmente a lista de municípios que têm direito a esse saque, e o valor máximo a ser sacado é de R$ 6.220. É fundamental que o trabalhador esteja atento aos prazos e siga os procedimentos necessários para solicitar o saque do FGTS através do aplicativo FGTS. Essa medida pode ajudar na reconstrução da vida após um desastre natural, proporcionando recursos para aluguel, compra de móveis e investimentos na saúde.

Como solicitar o Saque Calamidade do FGTS?

Existem duas formas de solicitar o Saque Calamidade do FGTS: através do aplicativo FGTS ou comparecendo a uma agência da CAIXA.

Solicitação pelo aplicativo FGTS

Para solicitar o Saque Calamidade através do APP FGTS, siga os seguintes passos:

Acesse o aplicativo FGTS e clique na opção “Meus Saques”. Escolha a opção “Outras Situações de Saques”. Selecione o motivo do Saque “Calamidade Pública”. Escolha o município de sua residência e clique em “Continuar”. Selecione uma das opções para receber o FGTS: crédito em conta bancária de qualquer instituição ou saque presencial. Faça o upload dos documentos requeridos. Confira os documentos anexados e confirme a solicitação. A CAIXA irá analisar a solicitação e, se estiver tudo correto, o valor será creditado em sua conta.

Solicitação em uma agência da CAIXA

Caso seja necessário comparecer a uma agência da CAIXA, é importante ter em mãos a seguinte documentação:

Comprovante de residência em nome do trabalhador, emitido nos últimos 120 dias anteriores à decretação da emergência ou calamidade.

Na falta do comprovante de residência, o trabalhador poderá apresentar uma declaração emitida pelo governo municipal ou do Distrito Federal, atestando que o trabalhador é residente na área afetada.

Documento de identificação do trabalhador ou diretor não empregado.

CPF.

Carteira de Trabalho (física ou digital) ou qualquer outro documento que comprove o vínculo empregatício.

É importante ressaltar que a solicitação de saque FGTS por calamidade deve ser feita dentro de 90 dias após a publicação da portaria que reconhece a situação de emergência ou calamidade pública.