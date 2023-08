Caixa bate o martelo e anuncia prazo de TRANSFERÊNCIA de saldo no FGTS; veja

A Caixa Economica Federal, banco publico do Brasil, tem um papel fundamental quando se trata do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Recentemente, a Caixa anunciou um prazo importante relacionado ao uso do FGTS, afetando diretamente os trabalhadores.

A importancia do FGTS

Quando um trabalhador e contratado com carteira assinada, automaticamente uma conta do FGTS e aberta em seu nome. Essa conta e criada na Caixa Economica, que e responsavel por cuidar de todos os recursos vindos do Fundo de Garantia. O FGTS e um direito do trabalhador e tem como objetivo garantir uma reserva financeira para momentos de dificuldade, como desemprego, doença ou aposentadoria.

Uso dos recursos do FGTS

A Caixa permite que parte dos recursos do FGTS seja utilizada para investimentos publicos, como emprestimos para o governo federal para projetos de saneamento e infraestrutura. Além disso, o FGTS também pode ser utilizado para financiamentos imobiliarios contratados em outras instituições financeiras.

Essa utilização dos recursos do FGTS requer a estabelecimento de regras e limites para garantir que não haja extrapolação dos recursos disponiveis na conta. Por isso, a Caixa estipulou um prazo para que as instituições financeiras apresentem suas propostas de alocação de recursos do FGTS.

Prazo para propostas de alocação de recursos

As instituições financeiras, como bancos e financeiras, têm até o dia 29 de setembro como data limite para apresentar suas propostas de alocação de recursos do FGTS para o ano de 2024. Essas propostas passarão pelo Conselho Curador do FGTS, onde serão analisadas e aprovadas.

O que e a alocação de recursos do FGTS?



Você também pode gostar:

A alocação de recursos do FGTS consiste no planejamento e indicação de como os agentes financeiros pretendem utilizar os recursos do Fundo de Garantia no próximo ano. Para isso, eles devem enviar uma proposta orçamentaria detalhada, que será avaliada pelo Conselho Curador do FGTS.

Programas que utilizam recursos do FGTS

Existem diversos programas que utilizam os recursos do FGTS para promover melhorias nas áreas de habitação, infraestrutura urbana e saneamento basico. Alguns desses programas incluem:

Área de Habitação

Programa Carta de Credito Individual

Programa Carta de Credito Associativo

Programa Apoio a Produção de Habitações

Programa Pro-Moradia

Programa Pro-Cotista

Programa de Financiamento de Material de Construção (FIMAC)

Área de Infraestrutura Urbana

Programa Pro-Cidades Setor Publico

Programa Pro-Cidades Setor Privado

Programa Pro-Transporte Setor Publico

Programa Pro-Transporte Setor Privado

Programa REFROTA

Programa RETREM

Área de Saneamento Basico

Programa Saneamento Para Todos Setor Publico

Programa Saneamento Para Todos Setor Privado

Operações Diversas

Certificados de Recebiveis Imobiliarios (CRI)

Operações de Mercado de Capitais

Operações Urbanas Consorciadas

Esses programas visam promover o desenvolvimento do pais, proporcionando moradia digna, melhorias na infraestrutura urbana e saneamento basico para a população.

Ademais, a Caixa Economica Federal desempenha um papel crucial na gestão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O banco e responsavel por cuidar dos recursos do FGTS e garantir que eles sejam utilizados de forma adequada e em beneficio da sociedade.

Atraves da alocação de recursos, a Caixa e as instituições financeiras parceiras podem investir em programas que promovem a habitação, infraestrutura urbana e saneamento basico no Brasil. A data limite para apresentação das propostas de alocação de recursos do FGTS e o dia 29 de setembro, e o Conselho Curador do FGTS sera responsavel por analisar e aprovar as propostas.

Com isso, espera-se que o FGTS continue sendo um instrumento importante para o desenvolvimento do pais e para garantir direitos e beneficios aos trabalhadores brasileiros.