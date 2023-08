Caixa começa pagamentos ainda nesta semana? Confira

Dentro de mais alguns dias, a Caixa Econômica Federal vai retomar oficialmente os pagamentos do Bolsa Família. De acordo com as informações oficiais, os saldos serão liberados já a partir do próximo dia 18. A expectativa é de que pouco mais de 20 milhões de pessoas possam receber o benefício.

Embora os pagamentos ainda não tenham sido iniciados de fato, alguns detalhes sobre as liberações já estão sendo divulgados. De antemão, é possível afirmar que pouca coisa muda em relação ao que já se registrou nos meses anteriores, mas o usuário precisa ficar atento para não perder nenhum detalhe.

Quem pode receber em agosto?

Para este mês de agosto, as regras de seleção do Bolsa Família não mudam. De acordo com as informações oficiais, para ter direito ao benefício, é necessário ter uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico do governo federal.

Para além disso, também é importante ter uma renda per capita de até R$ 218. Mesmo as pessoas que cumprem estas regras ainda precisam esperar pela seleção do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome.

Como consultar o saldo?

Mas como saber se você foi selecionado? Para realizar esta verificação, não é necessário sair de casa. O cidadão pode consultar o dado acessando o seu perfil pessoal através do app oficial do programa, ou ainda do Caixa Tem. Através deste meio, será possível saber não apenas se vai participar do projeto, como também poderá confirmar o valor que vai ser pago.

O cidadão também pode confirmar estes dados indo pessoalmente até uma sede mais próxima de um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS). Contudo, este é um processo mais trabalhoso, porque na maioria dos casos o indivíduo vai ter que enfrentar uma grande fila.

Qual é o valor do Bolsa Família?



Oficialmente, o governo confirma que o valor base do Bolsa Família é de R$ 600 por família. Assim, independente da quantidade de pessoas que residem em uma mesma casa, este é o saldo que funciona como uma espécie de ponto de partida para todos os usuários.

A partir deste patamar, o indivíduo pode receber um valor maior ou menor. Famílias mais numerosas, por exemplo, podem receber patamares mais elevados. Por outro lado, famílias que registraram um aumento na renda per capita, poderão receber menos.

Quando o pagamento vai ser feito?

Como dito, os pagamentos de agosto do Bolsa Família serão iniciados no dia 18, ou seja, já na próxima sexta-feira. Mas para saber o dia exato do seu recebimento, é necessário tomar como base o final do seu Número de Identificação Social (NIS). Veja no calendário abaixo:

Usuários com NIS final 1: 18 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 2: 21 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 3: 22 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de agosto (quinta-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 7: 28 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 8: 29 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de agosto (quinta-feira).

Como movimentar o Bolsa Família?

Todo usuário tem um prazo de 120 dias para movimentar o dinheiro do Bolsa Família, a contar da data do recebimento. Não é necessário usar toda a quantia dentro deste intervalo, mas é importante realizar ao menos uma movimentação, para indicar ao governo que o cidadão realmente precisa da quantia.

Para movimentar o dinheiro do Bolsa Família não é preciso sair de casa. Através do aplicativo Caixa Tem, é possível pagar contas, transferir saldos para outros bancos, e até mesmo gerar um código para saques em casas lotéricas, caixas eletrônicos e correspondentes Caixa Aqui.