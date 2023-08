No domingo, 30 de julho, a Caixa Econômica Federal finalizou a distribuição dos R$ 12,7 bilhões de lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) relativos ao ano de 2022.

Distribuição do lucro do FGTS: Caixa conclui pagamento de R$ 12,7 bilhões e disponibiliza consulta

Essa antecipação do pagamento, inicialmente previsto até o fim de agosto, beneficiou 132 milhões de trabalhadores, que receberam créditos proporcionais ao saldo existente em suas contas em dezembro de 2022.

De modo geral, a iniciativa foi resultado de aplicações e investimentos em diversos setores, como habitação, saneamento, infraestrutura e saúde, e corresponde a aproximadamente 99% do lucro total obtido pelo FGTS no último ano.

Quantidade de contas beneficiadas

No total, 217,7 milhões de contas do FGTS foram contempladas com o crédito do lucro. Contudo, essas contas devem ter registrado saldo em 31 de dezembro de 2022. Visto que este é um critério fundamental para participação na distribuição.

Cálculo do valor distribuído

A Caixa informou que cada trabalhador recebeu um valor proporcional ao saldo da conta vinculada em dezembro de 2022. Essa proporcionalidade levou em consideração o índice de 0,02461511, o qual foi aplicado para calcular a quantia a ser creditada.

Em síntese, o valor recebido pelo trabalhador é calculado multiplicando-se o saldo da conta vinculada na época pelo índice de distribuição. Por exemplo, caso alguém possuísse R$ 10.000 na conta em dezembro de 2022, o lucro creditado seria de R$ 246,15.

Aumento da rentabilidade do FGTS em 2022



A distribuição dos lucros do FGTS em 2022 elevou a rentabilidade do fundo para 7,09%, valor superior à inflação do mesmo ano, que foi de 5,79%. Em resumo, essa iniciativa beneficia diretamente os trabalhadores que têm suas contas vinculadas ao FGTS, proporcionando um acréscimo positivo em seus saldos.

Consulta do valor e acesso ao aplicativo

A Caixa disponibilizou a consulta do valor depositado por meio do aplicativo do FGTS. Desse modo, esse aplicativo pode ser baixado tanto em celulares Android, através da loja Google Play, quanto em dispositivos iOS, através da App Store. Com a facilidade desse acesso, os trabalhadores podem verificar o montante creditado em suas contas de forma rápida e prática.

Quem tem direito ao lucro do FGTS?

De forma geral, todos os trabalhadores que possuem contas vinculadas ao FGTS, ativas ou inativas, em dezembro de 2022, têm direito a receber uma parcela do lucro distribuído. Contudo, os saques seguirão as hipóteses já existentes, como saque-aniversário, demissão sem justa causa, financiamento para compra da casa própria, aposentadoria, desastres naturais e doenças graves.

Desse modo, os trabalhadores que se enquadram nessas situações podem solicitar o saque pelo próprio aplicativo do FGTS, disponível tanto para celulares Android quanto para dispositivos iOS.

Uma importante iniciativa para o trabalhador

Certamente, a distribuição do lucro do FGTS em 2022 foi uma iniciativa positiva para milhões de trabalhadores, que receberam uma parcela proporcional ao saldo de suas contas em dezembro do mesmo ano.

Resumidamente, essa medida contribuiu para aumentar a rentabilidade do fundo e beneficia diversos setores importantes, como habitação, saneamento, infraestrutura e saúde. Portanto, com a facilidade do aplicativo do FGTS, os trabalhadores podem consultar o valor creditado em suas contas de forma simples e eficiente, garantindo o acesso ao benefício.

Cuidado com golpes online

É importante que o trabalhador consulte os canais oficiais da Caixa. Visto que muitos golpes são aplicados quando ocorre algum tipo de distribuição de valores para o cidadão de forma geral. Sendo assim, é muito importante ter atenção aos golpes online e se precaver dentro de suas possibilidades.

Por isso, evite clicar em links suspeitos e não forneça dados sensíveis, caso receba alguma ligação aleatória. Pois, é comum que o golpista se passe por um representante de uma empresa conhecida, com o objetivo de obter informações confidenciais.