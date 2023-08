CAIXA está aguardando Aval de LULA para “liberar” NOVO ESTÁDIO DO FLAMENGO

O Flamengo, um dos times mais populares do Brasil, está em busca de uma nova casa. No entanto, para transformar este sonho em realidade, o clube precisa do aval do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A Decisão de Lula

A Caixa Econômica Federal, que tem um papel crucial neste projeto, está aguardando a aprovação de Lula para avançar. Segundo fontes internas do banco, a divisão de Ativos de Terceiros já realizou vários estudos envolvendo diferentes alternativas para a participação da Caixa no projeto. Independentemente da solução escolhida, ela precisará ser aprovada tanto pela prefeitura do Rio de Janeiro quanto pelo próprio Flamengo.

O Local Ideal para o Estádio

Uma das opções preferidas pelo Flamengo é a construção do estádio no terreno do antigo Gasômetro, localizado na zona portuária do Rio. Este terreno é atualmente propriedade de um fundo imobiliário administrado pela Caixa, situado no Porto Maravilha.

A Venda do Terreno

O banco iniciou os estudos em meados do ano passado e uma das primeiras conclusões foi que a instituição não poderia simplesmente doar o terreno, dada a sua alta valorização. A venda do terreno seria a solução mais viável, mas isso acarretaria um custo significativo para o Flamengo.

Alternativas em Estudo

No entanto, estão sendo estudadas outras alternativas, como a alienação do terreno, a participação do banco nos lucros provenientes da bilheteria, dos direitos de transmissão de jogos e da venda de jogadores. A Prefeitura do Rio também poderia oferecer à Caixa algum tipo de compensação pela cessão do terreno.

A Reestruturação do Porto Maravilha

O projeto ganhou novo impulso após a solução negociada entre o Governo Federal e o prefeito Eduardo Paes para a reestruturação do Porto Maravilha. Paes é alinhado ao atual governo, o que poderia favorecer a concretização do projeto.

A Força do Flamengo

De acordo com o deputado Pedro Paulo (PSD-RJ), que tem acompanhado as discussões, a diretoria do Flamengo retomou o plano da construção de um estádio próprio com grande empenho, inclusive com a contratação de um CEO para liderar o projeto.

“Seria muito bom para o Flamengo ter seu próprio estádio”, disse o deputado.

A Cidade do Flamengo

Além do estádio, o plano também prevê outras fontes de receita, como pequenos empreendimentos, a exemplo da Cidade do Flamengo. A obra envolveria a formação de uma Sociedade de Propósito Específico (SPE).

O Atual Palco do Flamengo: O Maracanã

Atualmente, o Flamengo joga no Maracanã, que está em processo de licitação. No entanto, o estádio tem uma limitação de público e um alto custo para o clube, conforme explicou o deputado Pedro Paulo. Para cada jogo, o Flamengo gasta entre R$ 600 mil e R$ 800 mil, com taxas diversas, como água e luz.

O Desafio da Viabilidade Econômico-Financeira

Para que o novo estádio se torne realidade, será necessário construir um acordo com o Governo Federal e todos os envolvidos. Além disso, cabe ao Flamengo elaborar um projeto que tenha viabilidade econômico-financeira.

A Posição da Caixa Econômica Federal

Em nota, a Caixa afirmou que as informações referentes às negociações envolvendo o FII Porto Maravilha são tratadas de maneira confidencial.

“A CAIXA esclarece que as informações referentes às tratativas negociais relacionadas aos ativos do FII Porto Maravilha, sejam eles ativos imobilizados ou títulos mobiliários como o CEPAC, são tratadas com confidencialidade.

Desta forma, a CAIXA, como administradora do FII Porto Maravilha, não comenta sobre as negociações envolvendo o Fundo.

O banco ressalta que trabalha em comum acordo com o Município do Rio de Janeiro (RJ) para a plena revitalização e desenvolvimento da região do Porto Maravilha.”

Portanto, o sonho do Flamengo de ter um estádio próprio está vivo, mas depende de uma série de fatores e negociações. A expectativa é que, com a aprovação de Lula e a colaboração de todas as partes envolvidas, o clube possa finalmente realizar esse sonho.