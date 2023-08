CAIXA faz Comunicado Oficial e anuncia aumento de prazo para pagamento de dívidas em 72x

A CAIXA, uma das principais instituições financeiras do país, está disponibilizando aos seus clientes a oportunidade de renegociar contratos de Pronampe, estendendo o prazo de pagamento para até 72 meses. Essa medida visa auxiliar os micro e pequenos empresários que enfrentam dificuldades financeiras decorrentes da pandemia de COVID-19.

A renegociação dos contratos é uma forma de ajustar as prestações de acordo com as necessidades e circunstâncias dos empreendedores, evitando assim o fechamento de negócios e estimulando o crescimento econômico do país.

O que é o Pronampe?

O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) foi criado pelo governo federal com o objetivo de oferecer linhas de crédito especiais para os pequenos empresários. Essa iniciativa busca ajudar essas empresas a enfrentar os impactos econômicos causados pela pandemia, oferecendo condições facilitadas de crédito, com taxas de juros reduzidas e prazos de pagamento mais longos.

Ampliação do prazo de Pagamento

A CAIXA, como uma das instituições financeiras parceiras do Pronampe, está ampliando o prazo de pagamento dos contratos para até 72 meses. Essa medida proporciona mais flexibilidade aos empresários, permitindo que eles possam reestruturar seus compromissos financeiros de forma mais adequada às suas condições atuais.

Além disso, as prestações serão recalculadas, considerando esse novo prazo, de modo a tornar o pagamento mais viável para os empresários.

Quem pode Renegociar?

A renegociação está disponível para todos os clientes da CAIXA que possuam contratos de Pronampe ativos. Isso inclui aqueles que estão em dia com os pagamentos, em fase de carência, com prestações pausadas ou honradas pelo Fundo de Garantia de Operações (FGO). Os contratos em atraso também podem ser renegociados, desde que o cliente regularize sua situação junto ao banco.



Você também pode gostar:

Como Solicitar a Renegociação?

A solicitação de renegociação dos contratos de Pronampe deve ser feita exclusivamente nas agências físicas da CAIXA. É importante que o cliente interessado procure a agência em que possui o contrato ativo e converse com um gerente para obter todas as informações necessárias e realizar a renegociação de forma adequada.

Outras Informações

A CAIXA foi a primeira instituição financeira a comercializar a linha de crédito do Pronampe, desde junho de 2020. Até o momento, já foram concedidos mais de R$ 38 bilhões em empréstimos para mais de 345 mil micro e pequenos empresários. Essa iniciativa tem sido fundamental para manter essas empresas em funcionamento e contribuir para a recuperação econômica do país.

É importante ressaltar que a renegociação dos contratos de Pronampe é uma oportunidade única para os empresários se reorganizarem financeiramente e garantirem a continuidade de seus negócios. Portanto, é fundamental que os interessados procurem as agências da CAIXA o quanto antes para obterem mais informações e realizarem a renegociação de forma adequada.

Não perca essa oportunidade de ajustar suas prestações, prolongar o prazo de pagamento e garantir a sustentabilidade do seu negócio. A CAIXA está ao seu lado nesse momento desafiador, oferecendo soluções financeiras adequadas às suas necessidades. A renegociação de contratos de Pronampe é mais um passo importante para a recuperação econômica do país.