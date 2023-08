Para os beneficiários com NIS de final 4, o pagamento do Bolsa Família acontece hoje, quarta-feira, 23 de agosto. Se você possui esse número de NIS, poderá verificar, diretamente no seu aplicativo Caixa TEM, se o valor já caiu na sua conta. Dessa forma, poderá fazer transferências, pagamentos e usufruir do seu benefício para garantir as finanças da sua família.

Para saber mais sobre o pagamento, valores e até mesmo sobre o calendário dos próximos depósitos que ainda serão feitos ao longo deste mês, acompanhe este texto e tire as suas dúvidas.

Caixa faz NOVO PAGAMENTO do Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 4

Brasileiros que têm o cadastro no Bolsa Família, cujo NIS final é o número 4, recebem o pagamento da parcela do benefício hoje, 23 de agosto. Nesse pagamento, estão incluídos os seguintes valores:

O titular cujo número do NIS possui final 4 receberá, hoje, o pagamento do Vale-gás, no valor de R$ 108;

Acontecerá o pagamento extra de R$ 150 por membro da família de até seis anos de idade;

Também haverá o pagamento extra de R$ 50 por membro da família entre sete e 18 anos de idade;

Gestantes e lactantes também receberão o pagamento extra de R$ 50. No caso das gestantes, é necessário estar cumprindo com o pré-natal para receber o valor de fato;

Além dos pagamentos extras, há o valor mínimo de R$ 600, ou o valor de R$ 142 por pessoa. No caso, uma família de 10 pessoas receberá o valor de R$ 1.420 com base nessa regra.

Lembrando que esses pagamentos são feitos de acordo com cada grupo familiar, e sempre considerando a regularidade do cadastro do beneficiário.

Basicamente, essas serão as transferências feitas neste mês, para todos os beneficiários do Bolsa Família, e não apenas para aqueles que possuem o NIS 4. Porém, o calendário ainda está seguindo as datas de pagamento, e os demais beneficiários, com os finais de NIS que ainda não foram contemplados, receberão de acordo com o calendário que apresentamos a seguir. Continue lendo.

Calendário dos próximos pagamentos em agosto



Como mencionado, o calendário de pagamentos segue uma sequência baseada no número final do NIS de cada beneficiário cadastrado no Bolsa Família. Dessa maneira, é possível garantir a organização e a eficiência nos pagamentos. Além disso, as famílias também conseguem organizar as finanças com mais assertividade, ao receber praticamente no mesmo período, todos os meses.

Veja as datas dos próximos pagamentos do Bolsa Família:

NIS final 4: 23 de agosto;

NIS final 5: 24 de agosto;

NIS final 6: 25 de agosto;

NIS final 7: 28 de agosto;

NIS final 8: 29 de agosto;

NIS final 9: 30 de agosto;

NIS final 0: 31 de agosto.

Lembrando, ainda, que esses próximos pagamentos também contemplarão os valores extras que mencionamos anteriormente. Isto é, haverá o pagamento do vale-gás para todos, assim como os extras por idade, para gestante, entre outros. Entretanto, para que todos esses valores sejam realmente repassados, é importante que os beneficiários estejam sempre cumprindo as regras do programa, garantindo, assim, o recebimento mensal sem nenhum tipo de bloqueio ou redução.