CAIXA faz NOVOS pagamentos nesta segunda-feira; veja como receber

A Caixa Econômica Federal retoma nesta segunda-feira (28) os pagamentos de mais uma rodada do Bolsa Família. O maior programa de transferência de renda do governo federal está atendendo pouco mais de 21 milhões de pessoas de todas as regiões do país, segundo dados oficiais.

Paralelamente aos pagamentos do Bolsa Família, o governo também está seguindo com os repasses do Auxílio-gás nacional. Ambos os programas utilizam o mesmo calendário. Nos dois casos, é necessário se basear no final do seu Número de Identificação Social (NIS) para saber quando vai poder receber o saldo em sua conta.

Quem pode receber Bolsa Família hoje?

Especificamente nesta segunda-feira (28), os repasses do Bolsa Família estão sendo feitos para os usuários que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 7. Segundo informações da Caixa Econômica Federal, o dinheiro já está na conta e já pode ser movimentado pelo usuário.

Ainda nesta semana, outros grupos também poderão receber o saldo do Bolsa Família. Abaixo, você conferir o calendário completo de pagamentos do benefício para este mês de agosto:

Usuários com NIS final 1: 18 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 2: 21 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 3: 22 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de agosto (quinta-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 7: 28 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 8: 29 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de agosto (quinta-feira).

Antecipação

O Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome já confirmou que neste mês de agosto, algumas antecipações de pagamentos estão sendo feitas. Uma delas, por exemplo, estão sendo aplicadas para as pessoas que recebem os saldo especificamente nas segundas.

É justamente o caso das pessoas que possuem o NIS final 7. Oficialmente, eles começaram a receber o saldo nesta segunda-feira (28), mas o fato é que o dinheiro foi antecipado e já está na conta desde o último sábado (26), de acordo com as informações mais recentes do Ministério do Desenvolvimento Social.



Pessoas que moram em cidades que estão em situação de calamidade pública dos estados de Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Sul também tiveram o saldo antecipado, e o dinheiro foi depositado em suas contas ainda no último dia 18 de agosto para todos os beneficiários independente do final do NIS de cada um.

O Bolsa Família

Como dito, neste mês de agosto, o Bolsa Família está atendendo pouco mais de 21 milhões de pessoas de todas as regiões do país. O número e ligeiramente maior do que o registado na última liberação, que foi realizada no mês de julho.

Para ter direito ao Bolsa Família é necessário ter uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico do governo federal. Além disso, também é importante ter uma renda per capita de até R$ 218, assim como indicado pelo Ministério.

Em agosto, todas as famílias estão recebendo uma base de R$ 60o. Contudo, este valor pode ser elevado ou reduzido de acordo com a situação de cada família. Uma casa com mais integrantes, por exemplo, tem mais chances de receber valores maiores dentro do sistema do programa.

Seja qual for o valor, o usuário não precisa sair de casa para movimentar o dinheiro do Bolsa Família. Através do app do Caixa Tem, é possível pagar contas, transferir saldos para outros bancos e até mesmo gerar um código para saques em caixas eletrônicos, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

Se preferir, o usuário também pode movimentar o dinheiro do Bolsa Família através dos cartões oficiais do projeto social. Quem tem o cartão do Auxílio Brasil também pode usá-lo para este fim.