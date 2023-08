Caixa lança NOVIDADE e brasileiros COMEMORAM! Veja qual

A Caixa Econômica Federal é um banco muito popular no Brasil, sendo que um de seus produtos mais famosos são os cartões de crédito. Sendo assim, para ajudar os clientes no momento da escolha do cartão, a instituição financeira lançou um simulador online, o qual permite descobrir qual é a melhor opção para cada pessoa.

O simulador online da Caixa faz duas perguntas para o usuário: qual a sua renda mensal e quais vantagens você gostaria para seu cartão. Com isso, baseando-se nas respostas apresentadas o simulador irá apresentar qual o cartão mais adequado para o cliente do banco.

No entanto, o fato do simulador apresentar um cartão não significa necessariamente que o cliente irá conseguir acesso a ele. Isso porque a contratação desses produtos da Caixa está sujeita a uma prévia aprovação do limite mínimo exigido para o cartão escolhido.

Cartões oferecidos pelo banco

A Caixa Econômica Federal oferece diversas opções de cartões de crédito para seus clientes, cada um com seus benefícios exclusivos. Sendo assim, algumas das vantagens que podem ser citadas são: condições especiais nas taxas de juros, parcelamento nas compras, programa de pontos, aceitação em todo o país, até 40 dias para pagar as compras, entre outras.

Um dos cartões mais populares do banco é o cartão Caixa Tem, destinado exclusivamente aos usuários do aplicativo, o qual serve para pagamentos de programas sociais, como o Bolsa Família.

O cartão de crédito Caixa Tem pode ser solicitado diretamente pelo aplicativo, funcionando com um cartão de crédito comum. Sendo assim, ele permite que os usuários realizem compras à vista ou parceladas.

Além deste cartão, a Caixa também oferece diversos outros, cada um destinado a um público diferente. As variações ocorrem de acordo com a renda mensal do cliente, e também com quais vantagens ele busca.



Confira a seguir uma lista com os cartões de crédito oferecidos pela Caixa Econômica Federal:

Caixa TEM;

Caixa SIM;

VISA Universitário;

GOLD Visa;

ELO Mais;

Platinum VISA;

ELO Grafite;

Mastercard Black;

VISA Infinite;

ELO Nanquim;

ELO Diners Club.

Mais informações sobre esses cartões e suas contratações podem ser obtidas no site oficial da Caixa, através deste link.

Empréstimo Caixa Tem

A Caixa Econômica Federal anunciou em maio uma nova opção de crédito através do aplicativo Caixa Tem, destinado a serviços sociais e transações bancárias. Sendo assim, esse empréstimo beneficia milhões de brasileiros que podem ter acesso a R$ 1 mil sem sair de casa. O objetivo desta linha de crédito é de atender cerca de 100 milhões de usuários do aplicativo, proporcionando acesso a recursos de maneira fácil e rápida.

Como dito, o empréstimo do Caixa Tem oferece até R$ 1 mil para os usuários do aplicativo, valor que pode ser pago parceladamente em até 24 vezes. Além disso, as taxas de juros mensais desta linha de crédito estão em 3,99%. Dessa forma, milhões de brasileiros podem ter acesso a recursos sem comprometer suas rendas.

A contratação deste empréstimo pode ser feita de maneira rápida e fácil através do próprio aplicativo do Caixa Tem, não exigindo um comparecimento presencial a uma agência bancária. Os usuários do aplicativo, inclusive, não precisam apresentar garantias para ter acesso ao crédito, assim como comprovantes de renda.