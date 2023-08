Caixa renegocia bilhões de reais em dívidas e brasileiros comemoram

O programa Desenrola Brasil, destinado à renegociação de dívidas, foi lançado pelo governo no dia 17 de julho, e se tornou um sucesso. Sendo assim, em apenas um mês de programa a Caixa Econômica Federal renegociou R$ 1,5 bilhão em dívidas. O banco divulgou o balanço nesta quarta-feira (16), o qual mostra que foram realizados mais de 88 mil contratos, feitos com cerca de 70 mil clientes.

De acordo com a Caixa, 92% dos contratos contaram com renegociações à vista dos valores. As operações de cartões de crédito foram o tipo de dívida mais negociado entre o banco e os clientes no Desenrola Brasil, assim como o cheque especial e Crédito Direto ao Consumidor (CDC).

O Desenrola Brasil foi criado pelo governo federal com o intuito de reduzir as dívidas da população, oferecendo descontos de até 90% caso o pagamento seja feito à vista. Além disso, também existe a possibilidade de parcelamento mensal em até 120 vezes, sendo que a entrada e a primeira parcela ficam para 30 dias.

A Caixa também oferece condições especiais de renegociação para os financiamentos imobiliários. Sendo assim, para este tipo de dívida a instituição financeira oferece a incorporação, pagamento parcial e utilização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). As condições para renegociação podem ser encontradas no aplicativo Habilitação Caixa, sendo que elas são específicas para cada contrato.

Caso surjam dúvidas, é possível consultar as condições oferecidas pelo programa Desenrola Brasil, assim como pelo programa próprio de renegociação da Caixa, através do site Negociar Dívidas, que contém informações como os percentuais de desconto e os contratos contemplados.

Além disso, mais informações sobre o Desenrola Brasil podem ser encontradas no site da Caixa, assim como nas agências físicas do banco e no telefone Alô Caixa, nos números 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-104-0104 (demais regiões).

Funcionamento do Desenrola Brasil

Segundo o Ministério da Fazenda, o Desenrola Brasil está sendo feito através de um leilão reverso entre credores, organizado por categoria de crédito. Dessa forma, quem oferecer mais desconto será contemplado no programa, apresentando a dívida para renegociação e contando com a garantia de que ela será saldada.

Além disso, segundo o governo federal, o programa Desenrola Brasil será feito em três etapas. Sendo assim, as duas primeiras já estão valendo desde o lançamento do programa, no dia 17 de julho, podendo extinguir dívidas bancárias de até R$ 100. Durante o leilão, as instituições financeiras poderão utilizar recursos para garantir a negociação das dívidas.



Faixas do programa

O programa Desenrola Brasil conta com duas faixas, sendo que a primeira inclui as pessoas que recebem até dois salários mínimos, ou que estejam inscritas no Cadastro Único, e que foram negativadas até 31 de dezembro de 2022.

Com relação ao dinheiro utilizado para pagar as dívidas, pode ser obtido através de empréstimos com uma instituição financeira, com a garantia do Fundo de Garantia de Operações (FGO) do governo federal.

Já a segunda faixa do Desenrola Brasil, de acordo com o Ministério da Fazenda, será destinada apenas para aqueles que possuem dívidas no banco. Sendo assim, existe a possibilidade de renegociação direta dos clientes com as instituições financeiras. Nesse caso, as operações não terão a garantia do FGO.