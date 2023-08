Caixa renegocia R$ 2 bilhões em dívidas para quase 90 mil brasileiros

A Caixa Econômica Federal anunciou recentemente que já regularizou mais de 110 mil contratos através do programa Desenrola, do governo federal. Esse programa tem como objetivo permitir que pessoas físicas com renda mensal entre R$ 2 mil e R$ 20 mil possam renegociar suas dívidas bancárias sem a necessidade de garantia do Tesouro Nacional. Até o momento, mais de R$ 2 bilhões de recursos foram destinados para esse fim.

O que é o programa Desenrola?

Lançado em 17 de julho, o programa Desenrola visa oferecer condições favoráveis para que os brasileiros possam regularizar suas dívidas de forma mais acessível e com maior flexibilidade. Através desse programa, a Caixa oferece descontos de até 90% para pagamentos à vista, permitindo que os clientes possam quitar suas dívidas de forma mais vantajosa. Além disso, é possível parcelar a dívida em até 120 meses, dando aos clientes a oportunidade de organizar suas finanças de acordo com suas possibilidades.

Quantos brasileiros já foram beneficiados?

De acordo com informações divulgadas pela Caixa, até o momento mais de 86,4 mil clientes já foram atendidos pelo programa Desenrola. Esses números mostram a efetividade do programa em ajudar os brasileiros a regularizarem suas dívidas e terem um melhor controle do orçamento familiar. É importante ressaltar que o programa tem como objetivo promover a dignidade financeira e proporcionar melhores condições para os cidadãos brasileiros.

Como acessar o programa Desenrola?

Para acessar o programa Desenrola, os clientes devem acessar o site da Caixa destinado ao programa, chamado Negociar Dívidas. Esse site registrou mais de 10 milhões de visualizações desde o lançamento do programa, demonstrando o interesse dos brasileiros em regularizarem suas dívidas e buscar melhores condições financeiras.

Quais são os benefícios do programa Desenrola?

O programa Desenrola oferece uma série de benefícios para os clientes que desejam regularizar suas dívidas com a Caixa. Dentre os principais benefícios estão:



Descontos de até 90% para pagamentos à vista; Possibilidade de parcelamento da dívida em até 120 meses; Flexibilidade para adequar o pagamento de acordo com a renda mensal; Melhor controle do orçamento familiar; Maior dignidade financeira.

Como funciona a renegociação de dívidas no programa Desenrola?

Para renegociar suas dívidas através do programa Desenrola, os clientes devem entrar em contato com a Caixa através do site Negociar Dívidas. Lá, eles terão acesso a informações sobre as condições oferecidas pelo programa e poderão escolher a melhor opção de pagamento para as suas necessidades.

Quais são os requisitos para participar do programa Desenrola?

Para participar do programa Desenrola, é necessário atender aos seguintes requisitos:

Ser pessoa física; Ter renda mensal entre R$ 2 mil e R$ 20 mil; Possuir dívidas bancárias; Não ser necessário garantia do Tesouro Nacional.

Por que a Caixa está promovendo o programa Desenrola?

A Caixa Econômica Federal tem como objetivo atuar como agente de políticas públicas do Estado, promovendo melhores condições para que os brasileiros tenham um melhor controle do orçamento familiar e uma maior dignidade financeira. O programa Desenrola é uma iniciativa que visa proporcionar aos cidadãos brasileiros a oportunidade de regularizarem suas dívidas de forma mais acessível e flexível.

Conquista da Estabilidade Financeira

O programa Desenrola, do governo federal em parceria com a Caixa Econômica Federal, está ajudando milhares de brasileiros a regularizarem suas dívidas e conquistarem uma maior estabilidade financeira. Com descontos de até 90% para pagamentos à vista e a possibilidade de parcelamento em até 120 meses, o programa oferece condições favoráveis para que os clientes possam quitar suas dívidas de acordo com suas possibilidades. Através desse programa, a Caixa reafirma seu compromisso em promover melhores condições para os brasileiros e atuar como agente de políticas públicas do Estado. Então, se você está com dívidas e precisa de uma solução, não deixe de acessar o programa Desenrola e regularizar sua situação financeira com a Caixa.