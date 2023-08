Caixa surpreende e demite técnica responsável pelo consignado do Auxílio Brasil

A Caixa Econômica Federal anunciou a exoneração de Karla Montes Ferreira, superintendente de crédito pessoa física, responsável pela área de empréstimos consignados do programa Auxílio Brasil. A decisão ocorreu durante reunião do Conselho da Caixa, composto pelos vice-presidentes da instituição. Segundo a Caixa, a dispensa da função gratificada se deu por interesse da administração.

A operação do consignado e a falta de transparência

A decisão do Conselho da Caixa foi uma resposta à divulgação dos documentos sobre a operação do consignado, que foram criados às vésperas da eleição no governo Bolsonaro e continham trechos censurados, evitando a publicidade de seu conteúdo. A falta de transparência levantou questionamentos e gerou repercussão negativa.

A Controladoria-Geral da União (CGU) determinou que os documentos fossem enviados sem tarjas, o que foi cumprido pela Caixa. A operação do consignado, que foi conduzida por Karla Montes Ferreira, trouxe prejuízos para o banco e está sendo alvo de investigação.

A responsabilidade compartilhada

Embora Karla Montes Ferreira seja considerada uma excelente técnica, ela não é a única responsável pela aprovação da proposta do consignado. Tanto o diretor dela quanto a então vice-presidente da área também tiveram que dar o aval para a operação. Surpreendentemente, nenhum dos dois sofreu qualquer punição.

Além disso, a proposta também passou por dois comitês, um de diretores e outro de vice-presidentes, que deram o sinal verde para a sua aprovação. Essa responsabilidade compartilhada levanta questionamentos sobre a gestão e a tomada de decisões no banco.

O papel da presidente da instituição

Rita Serrano, presidente da Caixa Econômica Federal, está no radar para perder o cargo devido à sua suposta ineficiência em responder rapidamente à necessidade de informações sobre eventuais ilegalidades na operação do consignado. Além disso, ela manteve no cargo os vice-presidentes e o diretor responsáveis pela aprovação da proposta, mesmo após os prejuízos que o programa causou ao banco.

O governo está avaliando a atuação de Rita Serrano e considera que ela não tomou as medidas necessárias para garantir a transparência e a legalidade da operação do consignado. A possível perda do cargo da presidente da Caixa é uma medida que visa a responsabilização e a busca por soluções para os problemas enfrentados pelo banco.



Ademais, a exoneração de Karla Montes Ferreira, superintendente de crédito pessoa física da Caixa Econômica Federal, é uma resposta do banco à falta de transparência na divulgação dos documentos sobre a operação do consignado do Auxílio Brasil. A responsabilidade compartilhada na aprovação da proposta levanta questionamentos sobre a gestão e a tomada de decisões no banco.

A presidente da instituição, Rita Serrano, também está sob análise devido à sua suposta ineficiência em lidar com as irregularidades do programa e sua manutenção no cargo dos vice-presidentes e do diretor responsáveis pela aprovação da proposta. O governo busca responsabilização e soluções para os problemas enfrentados pela Caixa Econômica Federal.

Espera-se que as medidas tomadas pelo banco e pelo governo contribuam para o fortalecimento da transparência, da legalidade e da eficiência na gestão dos recursos públicos. A Caixa é uma instituição financeira de extrema importância para o país e deve agir de forma responsável e ética em todas as suas operações.