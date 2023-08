CAIXA Tem atualiza e milhares de famílias tem o BOLSA FAMÍLIA CANCELADO

O aplicativo Caixa Tem, amplamente utilizado pelos beneficiários do programa Bolsa Família, passou por uma atualização recentemente. Contudo, essa atualização trouxe uma notícia desanimadora para algumas famílias: a mensagem de CANCELAMENTO do Bolsa Família. Vamos explicar melhor!

Atualização do Bolsa Família no Caixa Tem

Segundo o governo, as informações sobre o benefício do Bolsa Família no aplicativo Caixa Tem são atualizadas a partir do dia 10 de cada mês. Contudo, em agosto, algumas famílias já foram notificadas sobre o cancelamento dos seus benefícios desde último domingo.

Cadastro Único e Pendências

O Cadastro Único é uma ferramenta essencial para a manutenção do benefício do Bolsa Família. Ele é responsável por manter atualizadas as informações dos beneficiários. Contudo, quando há pendências como falta de atualização de informações ou renda acima do limite estabelecido, o benefício pode ser cancelado.

Regras do Bolsa Família

O Bolsa Família é um programa social que possui regras bem definidas. Uma das principais razões para o cancelamento do benefício é a irregularidade em relação a essas regras, principalmente a questão da renda. Por isso, a “Regra de Proteção” começou a ser aplicada. Essa regra protege os beneficiários que recebem além do permitido, até R$ 218.

Condicionalidades do Bolsa Família

Para continuar recebendo o Bolsa Família, as famílias precisam cumprir algumas condições. Veja quais são elas:



Você também pode gostar:

Manter a carteira de vacinação em dia; Ter o comprovante de matrícula das crianças, referente à frequência escolar; Acompanhar o pré-natal para gestantes; Fazer o acompanhamento de mães que amamentam; Participar de campanhas socioeducativas para crianças em situação de trabalho infantil.

Como Identificar Bloqueios do Bolsa Família?

Para descobrir o motivo do cancelamento do Bolsa Família, o responsável pela família tem algumas opções: o aplicativo do Bolsa Família, a central de atendimento 0800 707 2003 ou uma visita presencial a uma unidade do CRAS.

O que Fazer em Caso de Cancelamento?

Dependendo do motivo do cancelamento, há diferentes ações que devem ser tomadas:

Aumento da renda familiar: nesse caso, os beneficiários precisam ir até uma unidade do CRAS e atualizar a nova renda da família.

Não cumprimento das condicionalidades: para regularizar a situação em relação às condicionalidades, os beneficiários devem atualizar a situação e levar a documentação comprobatória ao CRAS.

Cadastro Único desatualizado: nesse caso, basta atualizar as informações no CadÚnico e aguardar a liberação do benefício.

Bolsa Família Retroativo

Para solicitar o desbloqueio e os valores atrasados do Bolsa Família, os beneficiários devem seguir alguns passos:

Primeiramente, é necessário acessar o Cadastro Único (CadÚnico) e verificar a situação cadastral. Caso haja irregularidades, elas precisam ser resolvidas. Após esse processo, os beneficiários devem solicitar a revisão junto ao CRAS do seu município ou pela gestão do Bolsa Família na sua cidade. O acompanhamento do processo pode ser feito no próprio site do CadÚnico. O prazo para a conclusão é de 45 dias. Caso a revisão seja aprovada, os valores serão pagos retroativamente.

Famílias que preenchem pré-requisitos e receberam mensagem de Cancelamento

Muitas famílias que receberam a mensagem do cancelamento no Bolsa Família no Domingo, ainda hoje(07) já perceberam que o “problema” foi corrigido e a informação de cancelamento desapareceu. No vídeo abaixo há uma explicação sobre isso:

Caso você ainda continue com a mensagem de cancelamento do bolsa família, é importante lembrar que existem maneiras de regularizar a situação e voltar a receber o benefício. Além disso, em caso de cancelamento indevido, é possível solicitar o pagamento retroativo. Portanto, é crucial manter todas as informações atualizadas e estar sempre atento às regras do programa.

Fique 100% informado(a) sobre as novidades do Bolsa Família pela comunidade Bolsa Família no whatsapp(clique aqui)

Regras do Bolsa Família

O governo divulgou regras que tratam sobre a composição dos valores que as famílias beneficiárias do Bolsa Família irão receber. Terá um valor mínimo de R$ 600. Para ter acesso as parcelas do Bolsa Família, a unidade familiar deverá possuir uma renda mensal per capita, ou seja, por pessoa, de até R$ 218. Assim, os valores são da seguinte forma: Benefício de Renda de Cidadania (BRC) : R$ 142 por cada pessoa do grupo familiar;

: R$ 142 por cada pessoa do grupo familiar; Benefício Primeira Infância (BPI) : cota complementar de R$ 150 para famílias que possuem crianças de 0 a 6 anos em sua composição;

: cota complementar de R$ 150 para famílias que possuem crianças de 0 a 6 anos em sua composição; Benefício Complementar (BCO) : valor destinado a famílias menores para que as mesmas alcancem o valor mínimo de R$ 600.

: valor destinado a famílias menores para que as mesmas alcancem o valor mínimo de R$ 600. Benefício Variável Familiar: que contempla gestantes, crianças e jovens ( de sete a 18 anos de idade). O valor dessa modalidade corresponde a R$50, para cada integrante elegível. Também é determinado uma série de condicionalidade que precisam ser cumpridas para assegurar o direito aos valores, como uma frequência escolar mínima, cumprimento do calendário nacional de vacinação e acompanhamento médico regular da gestante e de crianças em fase de desenvolvimento. Cadastro nova versão do Programa Bolsa Família O cadastro para a nova versão do Programa Bolsa Família continua sendo através do CadÚnico. É importante salientar que o beneficiário deve sempre manter os dados cadastrados atualizados. Dessa forma você evita transtornos como o bloqueio da assistência financeira.