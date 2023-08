Caixa Tem bate o martelo e libera saques de até R$ 1,400 pelo Bolsa Família

O Bolsa Família é um dos maiores programas sociais do Brasil, criado com o intuito de distribuir renda e promover a inclusão social e econômica de milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade. Recentemente, a Caixa Econômica Federal, responsável pelo programa, lançou uma novidade que irá facilitar ainda mais a vida dos beneficiários: o Caixa Tem.

O Caixa Tem é um aplicativo gerenciado pela Caixa Econômica Federal, que permite aos beneficiários do Bolsa Família terem acesso ao programa de forma mais ágil e fácil. Com ele, é possível realizar diversas operações financeiras, como consultar o saldo, realizar transferências, pagar contas e até mesmo sacar o valor do benefício.

Saque de até R$ 1.400 com o Caixa Tem

Uma das grandes novidades trazidas pelo Caixa Tem é a possibilidade de realizar o saque do Bolsa Família de forma rápida e segura, sem precisar enfrentar longas filas nas agências da Caixa. Agora, os beneficiários podem sacar até R$ 1.400, incluindo o valor base do programa e as parcelas extras.

Essa mudança é resultado do aumento no valor base do Bolsa Família, que passou a ser de R$ 600 com o retorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Além disso, famílias com filhos entre 0 e 6 anos de idade têm direito a uma parcela extra de R$ 150 por filho, enquanto famílias com filhos entre 7 e 18 anos incompletos e mulheres grávidas recebem uma parcela extra de R$ 50 por membro nessas condições.

Como sacar o Bolsa Família através do Caixa Tem?

Para realizar o saque do Bolsa Família através do Caixa Tem, basta baixar o aplicativo em seu celular, disponível tanto na Play Store quanto na App Store. Após fazer o download, você deverá fazer o cadastro no aplicativo, fornecendo seus dados pessoais e informações sobre o programa.

Com o cadastro feito, você terá acesso a todas as funcionalidades do Caixa Tem, incluindo a opção de transferir o valor em saldo para outra conta bancária. Dessa forma, é possível realizar todas as movimentações financeiras do programa diretamente da sua casa, evitando as grandes filas nas agências da Caixa.

Benefícios do Caixa Tem no Bolsa Família

O Caixa Tem traz inúmeros benefícios para os beneficiários do Bolsa Família. Além de facilitar o acesso ao programa e agilizar as operações financeiras, o aplicativo também oferece maior segurança e comodidade.



Você também pode gostar:

Com o Caixa Tem, você não precisa mais se preocupar em carregar dinheiro em espécie ou enfrentar filas quilométricas nas agências. Tudo o que você precisa está na palma da sua mão, com total praticidade e segurança.

Passo a passo para utilizar a plataforma

Para utilizar o Caixa Tem no Bolsa Família, siga o passo a passo abaixo:

Baixe o aplicativo Caixa Tem na Play Store ou App Store; Faça o cadastro no aplicativo, fornecendo seus dados pessoais e informações sobre o Bolsa Família; Acesse sua conta no Caixa Tem e consulte seu saldo; Realize transferências, pagamentos de contas e outras operações financeiras; Caso queira sacar o valor do Bolsa Família, selecione a opção de saque e siga as instruções fornecidas pelo aplicativo.

Vantagens do aplicativo

Com o Caixa Tem, a Caixa Econômica Federal revolucionou o Bolsa Família, tornando-o mais acessível e conveniente para os beneficiários. Agora, é possível realizar todas as operações financeiras do programa através do aplicativo, evitando as filas e burocracias das agências.

Não perca tempo, baixe o aplicativo e aproveite todas as vantagens que o aplicativo oferece. Tenha o controle das suas finanças na palma da sua mão e garanta o acesso rápido e seguro ao seu benefício do Bolsa Família. O futuro chegou com o Caixa Tem!