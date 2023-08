Caixa Tem LIBEROU R$ 1 mil para ESTAS pessoas

O aplicativo Caixa Tem desempenha a função de uma plataforma que disponibiliza uma gama de serviços sociais e operações financeiras. Lançado em abril de 2020 pela Caixa Econômica Federal, sua principal finalidade era receber os depósitos referentes ao Auxílio Emergencial. Este foi um auxílio financeiro criado para amparar as famílias brasileiras durante a pandemia da Covid-19.

Mesmo com o término do programa, a conta de poupança social associada ao Caixa Tem continua em uso. Agora, se destina ao recebimento de distintos benefícios sociais providos pelo Governo Federal do Brasil. O Bolsa Família, a título de exemplo, é um desses benefícios. Além disso, a Caixa também fornece uma série de serviços exclusivos através desta plataforma.

Em dias recentes, foi anunciado que um grupo específico de cidadãos brasileiros está habilitado a requerer um montante de até R$ 1 mil via Caixa Tem. Prossiga lendo o artigo para identificar quem possui o direito de solicitar tais fundos.

Grupo específico com direito a até R$ 1 mil via Caixa Tem

A instituição financeira Caixa Econômica Federal lançou recentemente um novo formato de crédito disponibilizado pelo aplicativo Caixa Tem. Ele se destina tanto aos serviços sociais quanto às transações bancárias. Dessa forma, o empréstimo almeja beneficiar uma grande parcela de brasileiros, os quais podem obter até R$ 1 mil sem sair de suas residências.

O programa de crédito também se propõe a abranger aproximadamente 100 milhões de usuários da plataforma. Assim, objetiva conceder um acesso rápido e prático aos recursos.

Acrescente-se que o montante disponível é de R$ 1 mil, e é crucial destacar que a opção de parcelamento abrange até 24 vezes. Enquanto isso, a taxa de juros mensal nesse plano creditício está fixada em 3,99%. Isso torna possível a muitos brasileiros a obtenção de recursos sem afetar suas finanças de maneira prejudicial.

Como solicitar e requisitos

A solicitação do empréstimo em discussão pode ser feita de maneira conveniente e descomplicada. Os interessados devem acessar diretamente o aplicativo Caixa Tem (disponível para Android e iOS), eliminando a necessidade de visitar uma agência bancária pessoalmente. Além disso, os usuários do aplicativo não necessitam apresentar garantias para usufruir deste crédito, dispensando igualmente a apresentação de comprovantes de renda.

É relevante salientar que, para ter acesso a essa linha de crédito, é imprescindível possuir no mínimo 18 anos de idade. Ademais, deve ser titular de uma conta-corrente ou poupança na Caixa Econômica Federal. Adicionalmente, o valor solicitado deve ser condizente com a renda do indivíduo, sendo necessário não existirem restrições cadastrais em seu CPF.



Passo a passo

Como mencionado previamente, a solicitação do empréstimo pode ser efetuada através do aplicativo Caixa Tem, seguindo o seguinte guia passo a passo:

Abra o aplicativo em seu dispositivo móvel;

Na tela inicial, acesse a seção “Opção de Empréstimos”;

Prosseguindo, defina o montante desejado para o empréstimo e também o número de parcelas;

Avalie os termos e confirme a solicitação do empréstimo;

Aguarde a avaliação da Caixa Econômica Federal.

Como atualizar o Caixa Tem?

O procedimento para atualizar o app é notavelmente descomplicado. Pode ser executado por intermédio de um smartphone ou tablet, desde que haja conexão à internet.

Inicie o aplicativo

Abra o app diretamente a partir da tela principal de seu dispositivo móvel, localizando-o na loja virtual de aplicativos correspondente. No caso de um dispositivo Android, a loja será a Play Store; para um iPhone, será a App Store. Uma vez encontrado, toque sobre o ícone do aplicativo para iniciá-lo.

Localize o aplicativo

Dirija-se à barra de busca dentro da loja de aplicativos, insira o termo “Caixa Tem” e execute a pesquisa no sistema.

Atualize o aplicativo

Após o Caixa Tem ser exibido nos resultados da busca, a plataforma da loja indicará se há alguma atualização disponível. Caso exista, selecione a opção “Atualizar”. Se essa alternativa não for exibida, isso significa que o aplicativo já se encontra na versão mais recente. Uma vez que o processo de atualização seja concluído, você poderá iniciar o aplicativo para acessar sua conta.