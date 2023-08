Caixa Tem oferece até R$ 1 mil para ESTAS pessoas; Veja quem pode receber!

A Caixa Econômica Federal anunciou em maio uma nova opção de crédito através do aplicativo Caixa Tem, destinado a serviços sociais e transações bancárias. Sendo assim, esse empréstimo beneficia milhões de brasileiros que podem ter acesso a R$ 1 mil sem sair de casa. O objetivo desta linha de crédito é de atender cerca de 100 milhões de usuários do aplicativo, proporcionando acesso a recursos de maneira fácil e rápida.

Como dito, o empréstimo do Caixa Tem oferece até R$ 1 mil para os usuários do aplicativo, valor que pode ser pago parceladamente em até 24 vezes. Além disso, as taxas de juros mensais desta linha de crédito estão em 3,99%. Dessa forma, milhões de brasileiros podem ter acesso a recursos sem comprometer suas rendas.

A contratação deste empréstimo pode ser feita de maneira rápida e fácil através do próprio aplicativo do Caixa Tem, não exigindo um comparecimento presencial a uma agência bancária. Os usuários do aplicativo, inclusive, não precisam apresentar garantias para ter acesso ao crédito, assim como comprovantes de renda.

Como solicitar o empréstimo Caixa Tem?

Como dito, o empréstimo pode ser solicitado diretamente através do aplicativo do Caixa Tem. Confira a seguir o passo a passo simples para contratar o serviço:

Primeiro, abra o aplicativo Caixa Tem no dispositivo móvel, disponível para Android e iOS;

Na tela inicial, clique na opção “Empréstimos”;

Em seguida, escolha o “ Empréstimo Caixa Tem ”;

”; Selecione o valor desejado para o empréstimo, assim como a quantidade de parcelas a serem pagas;

Nesta etapa, é muito importante ler todas as informações referentes a linha de crédito, principalmente o Custo Efetivo Total (CET);

Se concordar com os termos, confirme a solicitação do empréstimo;

O serviço está sujeito a análise da Caixa Econômica Federal, ou seja, será necessário esperar por uma resposta. Esse processo pode levar alguns dias para ser concluído;

Caso aprovado, o valor contratado no empréstimo será depositado automaticamente na conta do usuário Caixa Tem.

É importante destacar que, após crédito ser aprovado pela Caixa, o dinheiro tem até dois dias úteis para ser creditado na conta. Além disso, o valor máximo de R$ 1 mil não é válido para todos os usuários Isso porque a Caixa define diferentes limites de acordo com a análise de crédito que foi feita.

Dessa forma, alguns usuários do Caixa Tem podem conseguir acesso a mais de R$ 1 mil através do empréstimo. Por outro lado, em alguns casos o valor oferecido pode ser menor do que R$ 1 mil.

Requisitos para o empréstimo



Para solicitar essa linha de crédito do Caixa Tem, os usuários do aplicativo devem ser maiores de 18 anos, e necessitam possuir uma conta corrente ou poupança na Caixa Econômica Federal. Além disso, renda compatível com o valor solicitado e CPF sem restrições também são necessários.

Lembrando que os clientes negativados da Caixa podem solicitar este empréstimo do Caixa Tem, desde que o nome sujo não gere restrições no CPF. No entanto, o crédito pode ser negado a essas pessoas no momento da análise feita pelo banco. Isso ocorre, pois a análise de crédito é personalizada para cada pedido feito, considerando a capacidade de pagamento do cliente, garantindo que o crédito seja viável financeiramente.