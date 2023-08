Caixa Tem OFERECE cartão de crédito, mas NÃO é para TODOS; saiba mais

Um dos aplicativos bancários mais populares do país é o Caixa Tem. Atualmente, o app possui mais de 100 milhões de instalações em lojas de aplicativos. Essa plataforma, originalmente criada para atender às necessidades durante um período desafiador, agora é responsável por processar pagamentos referentes aos principais benefícios oferecidos pelo governo brasileiro.

Além disso, para os usuários do Caixa Tem, há uma nova e essencial funcionalidade disponível. Isso se deve ao fato de que os clientes agora têm a opção de solicitar um cartão de crédito.

Descubra quais vantagens estão disponíveis por meio do Caixa Tem

O aplicativo surgiu durante um período caótico e preocupante da nossa história recente. Em 2020, o mundo foi atingido pela pandemia do vírus Covid-19, causando milhões de mortes em todo o globo. No Brasil, mais de 700 mil pessoas perderam a vida devido à doença.

Além das perdas humanas, a sociedade brasileira enfrentou outros impactos decorrentes da pandemia. As medidas de isolamento social resultaram no fechamento de muitos estabelecimentos comerciais, levando a uma taxa de desemprego superior a 14%, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Como uma medida preventiva, o governo brasileiro lançou o Auxílio Emergencial. Este era destinado a auxiliar os cidadãos que enfrentavam dificuldades financeiras durante aquele período. Os pagamentos desse benefício foram realizados através do aplicativo Caixa Tem. No total, cerca de 66 milhões de pessoas receberam esses valores por meio do app.

Atualmente, após o término do Auxílio Emergencial, outros benefícios estão disponíveis no Caixa Tem. Os beneficiários de programas sociais do governo agora podem receber seus pagamentos através do aplicativo. Dessa forma, depósitos do Bolsa Família e Auxílio-Gás, por exemplo, são feitos diretamente no app. Além disso, alguns benefícios trabalhistas, como PIS e FGTS, também podem ser acessados.

Obtenha seu cartão de crédito

Com o intuito de ajudar os cidadãos brasileiros que enfrentam dificuldades financeiras, a Caixa Econômica Federal anunciou uma excelente novidade para os usuários do Caixa Tem. Agora, quem utiliza o aplicativo tem a opção de solicitar um cartão de crédito. O produto financeiro é emitido pela bandeira Visa e permite o pagamento em até 40 dias sem juros. Vale ressaltar que o limite do cartão já é pré-estabelecido.

Se você tem interesse em solicitar o seu, fique sabendo que o processo é simples. Basta acessar o Caixa Tem (Android e iOS) como de costume, fazer o login e, no menu inicial, selecionar a opção “Cartão” para efetuar a solicitação. Feito isso, é só aguardar a aprovação do seu cartão.



Recuperação de senha do Caixa Tem é feita de forma mais facilitada

É viável recuperar a senha do aplicativo Caixa Tem por meio da própria plataforma bancária. Seja em um dispositivo Android ou iPhone (iOS), a Caixa Econômica Federal oferece uma alternativa para redefinir a credencial caso tenha sido esquecida. Abaixo, compreenda como redefinir a senha do aplicativo de banco através do celular.

Abra o app Caixa Tem em seu dispositivo móvel

Acesse o aplicativo no seu smartphone com sistema Android ou iPhone (iOS) e toque no botão “Ingressar no CAIXA Tem” para ser redirecionado à tela de entrada.

Insira o seu número de CPF

Na tela de login, insira o número do seu CPF e toque em “Próximo” para prosseguir.

Selecione um método de validação

A próxima tela solicitará que você escolha um método para receber o código de validação: e-mail ou número de celular. Opte por uma das alternativas apresentadas. Se não tiver acesso ou não reconhecer as opções disponíveis, clique em “Não identifico ou não tenho acesso a este contato” e siga as instruções fornecidas pela plataforma.

Insira o código de validação

Ao receber o código de validação via SMS ou e-mail, insira-o no aplicativo e toque em “Verificar código”. Caso não tenha recebido o código, toque em “Não recebi o código de validação”.

Inicie a recuperação da senha

Clique em “Recuperar Senha” para iniciar o processo de restauração da sua credencial de acesso ao app.

Insira novamente o número de CPF

Insira novamente o número de CPF para dar início ao procedimento de recuperação de senha. Em seguida, marque a opção “Não sou um robô” e toque em “Continuar” para avançar.

Opte por um método de recuperação da senha

Escolha uma das opções para redefinir a senha: e-mail ou número de celular. Neste exemplo, utilizaremos o método de verificação através do smartphone. Depois, marque a caixa “Não sou um robô” e toque em “Continuar” para continuar. Toque em “Enviar código” na tela seguinte para prosseguir.

Insira o código recebido.

O aplicativo Caixa Tem enviará um código de seis dígitos via SMS ou e-mail. Digite esse código no aplicativo e toque em “Verificar código” para prosseguir. Se não tiver recebido o código, toque em “Reenviar código”.

Crie uma nova senha

Digite uma nova senha, observando que ela precisa ser composta por seis dígitos numéricos e não pode ser idêntica ao CPF, data de nascimento, nem conter repetições sequenciais ou sequências com mais de dois dígitos. Posteriormente, toque em “Continuar”.

Após seguir esses passos, aguarde a confirmação da alteração da senha. Para verificar o sucesso do processo, acesse o aplicativo utilizando a nova credencial. Em algumas situações, o aplicativo Caixa Tem informará que a liberação poderá ocorrer alguns minutos após a solicitação.