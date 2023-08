CAIXA TEM vai liberar parcela de R$600 no mês de agosto; veja como receber

O mês de agosto chegou, e com ele chega também a expectativa em torno dos pagamentos de alguns benefícios sociais. Afinal de contas, quais repasses serão feitos pelo governo federal nos próximos dias? O Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, por exemplo, já confirmou a liberação de R$ 600 dentro do sistema do Caixa Tem.

O pagamento em questão é referente aos repasses do Bolsa Família, o maior programa de transferência de renda do país. Segundo informações do Ministério, pouco mais de 20 milhões de pessoas de todas as regiões do Brasil poderão receber o saldo em suas contas sociais digitais.

Como movimentar pelo Caixa Tem

Para movimentar os R$ 600 do Bolsa Família, o cidadão pode usar o sistema do aplicativo Caixa Tem. Através da aplicação, é possível pagar contas, transferir saldos para outros bancos e até mesmo gerar um código para saques em caixas eletrônicos, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

Contudo, se o cidadão não quer movimentar o dinheiro do Bolsa Família através do Caixa Tem, é possível realizar a movimentação através dos cartões do próprio programa. Quem recebeu o dispositivo do Auxílio Brasil no decorrer do ano passado, também pode usá-lo para movimentar o saldo, desde que ele esteja em bom estado físico.

O valor do Bolsa Família

Em regra geral, o governo federal definiu que todos os usuários do programa social devem receber um patamar mínimo de R$ 600 em suas contas neste mês de agosto. Contudo, este valor é variável, de modo que o cidadão poderá receber patamares maiores ou menores a depender de uma série de situações.

Quem recebe mais de R$ 600

Se a sua família é numerosa, há uma grande possibilidade de receber mais do que R$ 600 dentro do Caixa Tem neste mês de agosto. Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento Social, famílias com mais de quatro integrantes podem receber valores maiores. Quanto mais pessoas, maior é o saldo repassado.



Famílias com direito aos adicionais

Neste mês de agosto, o governo federal vai seguir com os pagamentos dos adicionais para determinados grupos. A ideia é pagar R$ 150 a mais para grupos familiares que contam com filhos com idade entre zero e seis anos. Famílias com filhos com idade entre sete e 18 anos, além de gestantes e lactantes podem receber um bônus de R$ 50. Tais valores se somam aos R$ 600 básicos do Bolsa Família.

Quem pode receber menos do que R$ 600

Famílias que tiveram aumento de renda

Desde junho, o Ministério do Desenvolvimento Social decidiu analisar os dados do CNIS para ratificar a renda per capita dos usuários do Bolsa Família. Quando o governo percebe que o cidadão tem uma renda de algo entre R$ 219 e R$ 660, há um corte de 50% do valor recebido, o que potencialmente pode fazer com que o cidadão receba menos do que R$ 600.

Famílias que solicitaram o consignado do Auxílio

Também é possível receber menos do que R$ 600 no Caixa Tem, se o cidadão solicitou o consignado do Auxílio Brasil no decorrer do ano passado. Caso a dívida em questão não tenha sido quitada, o Bolsa Família para este indivíduo vai ser pago com descontos, fazendo com que ele receba menos do que R$ 600.

Agosto no Caixa Tem

Vale lembrar ainda que neste mês de agosto, o governo federal fará outros pagamentos além do Bolsa Família. Há também a indicação dos repasses do Auxílio-gás nacional. Os dois benefícios se baseiam em um mesmo calendário. Veja abaixo:

Usuários com NIS final 1: 18 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 2: 21 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 3: 22 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de agosto (quinta-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 7: 28 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 8: 29 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de agosto (quinta-feira).