Caixinhas do Nubank atingem marca IMPRESSIONANTE; Confira os valores

O Nubank revelou um impressionante aumento em sua ferramenta destinada a incentivar os clientes a pouparem dinheiro – as populares “caixinhas”. No primeiro semestre de 2023, a base de correntistas que optaram por investir através dessa modalidade dobrou, indicando um marco significativo em seu crescimento.

O número de clientes ativos aderindo às caixinhas do Nubank atingiu uma impressionante marca de 8,6 milhões, crescimento bastante considerável em relação aos 3,5 milhões registrados no mês de janeiro. Os números, baseados em dados de agosto, ressaltam a demanda crescente por essa forma de economia do banco digital.

O destaque não se restringe apenas ao número de clientes, mas também abrange os ativos sob custódia. O valor total destes atingiu a notável soma de R$ 14,6 bilhões, demonstrando a confiança depositada pelos clientes no Nubank para gerir seus recursos.

“O crescimento do número de clientes utilizando as Caixinhas ao longo de 2023 mostra o quanto o investidor, seja ele iniciante ou não, é movido por objetivos concretos. Este forte movimento nos motiva a seguir desenvolvendo este produto para oferecer ainda mais possibilidades para que o cliente melhore a alocação dos seus investimentos e atinja seus objetivos de médio e longo prazo”, disse Guilherme Espallargas, líder da área de investimentos do Nubank.

As caixinhas do Nubank têm se estabelecido como um instrumento de destaque no cenário financeiro, fornecendo aos clientes uma maneira simplificada e acessível de economizar dinheiro e trabalhar em direção a seus objetivos financeiros. O sucesso expressivo dessa funcionalidade reforça ainda mais o compromisso do Nubank em oferecer soluções inovadoras aos seus usuários.

Veja como funciona o serviço

As caixinhas do Nubank são mais do que simplesmente uma forma de guardar dinheiro, elas representam um modo eficiente de direcionar as finanças de acordo com as necessidades e planos dos usuários. Cada usuário tem a liberdade de criar e nomear suas Caixinhas de acordo com seus objetivos específicos.

“Na prática, ao criar as suas Caixinhas, você separa uma quantia de dinheiro para cada um dos seus objetivos e ainda consegue definir quanto deseja guardar em cada uma delas”, explica o banco digital em seu blog.

Atualmente, duas opções de investimento estão à disposição nas caixinhas: o RDB do Nubank, que oferece liquidez diária, e o fundo Nu Reserva Imediata. Aqueles que têm seu perfil de investidor definido podem dar um passo adiante e ajustar os investimentos de acordo com seus planos e preferências. Essa capacidade de customização proporciona um controle maior aos usuários.



Os recursos estão seguros na caixinha do Nubank?

Em um cenário onde a busca por soluções financeiras confiáveis e seguras é fundamental, surgem dúvidas sobre a proteção dos fundos depositados na caixinha do Nubank. É natural questionar se esse é um espaço seguro para suas economias, desse modo, o banco digital informa que o dinheiro depositado nas Caixinhas está inteiramente seguro.

Como em qualquer modalidade de investimento, esses fundos estão sujeitos a flutuações inerentes ao mercado financeiro. Isso significa que variações nos rendimentos podem ocorrer. Contudo, é importante ressaltar que esses investimentos caracterizam-se por apresentar baixo risco e alta liquidez.

Dentre as opções de investimento oferecidas nas caixinhas, destaca-se o RDB do Nubank. Essa alternativa não apenas oferece uma oportunidade de investimento segura, como também conta com a proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Esse respaldo adicional proporciona um nível extra de tranquilidade para os investidores.