Caleb White causa da morte: estrela do basquete HS morreu tragicamente aos 17 anos

Calebe Brancoum destaque do basquete do ensino médio, desmaiou na quadra durante um treino na quinta-feira e foi declarado morto em um hospital do Alabama, anunciou sua família na sexta-feira.

White, 17, era armador na Pinson Valley HS e estava jogando uma partida na escola com seus companheiros de equipe quando desmaiou no chão do ginásio.

Vídeo: Ouça a ligação para o 911 sobre o incidente de parada cardíaca de Bronny JamesMarca English

Charlette White, mãe de Caleb, disse que os médicos lhe disseram que a causa da morte foi uma parada cardíaca.

“Foi devastador porque eles estavam trabalhando nele, dando-lhe compressões torácicas”, disse Charlette. “Então eles ligaram e foi isso. Disseram que foi uma parada cardíaca.”

Não havia sinais anteriores de que Caleb tinha um problema cardíaco ou estava se sentindo mal, confirmou sua mãe.

Caleb White sonhava com a NBA

George Varnadoe Jr., avô de Caleb, anunciou a notícia via Facebook, dizendo que os socorristas fizeram o possível para reanimar seu neto.

Caleb foi um dos melhores jogadores de basquete do ensino médio do país e seu avô afirmou que queria jogar no NBA.

“Toda a nossa família estava realmente ansiosa por sua próxima temporada sênior e depois, jogando por uma escola D-1 e, em seguida, talvez o NBA“, escreveu Varnadoe Jr. “Mas …… não era para ser.”

Caleb foi declarado morto às 14h23 com sua mãe ao lado dele. Uma autópsia está agendada para hoje.