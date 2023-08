Calendário de pagamento do INSS OFICIAL acaba de sair; confira

O cronograma para pagamentos do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para o mês de agosto passou por atualização. Em consonância com as diretrizes do órgão previdenciário, os direitos dos beneficiários serão devidamente protegidos. Portanto, se você é um beneficiário aposentado ou pensionista sob os auspícios do órgão, é fundamental estar atento às datas mencionadas ao longo deste artigo.

De acordo com os dados fornecidos pelo INSS, aproximadamente 37 milhões de indivíduos recebem regularmente esses auxílios providos pela instituição, a cada mês. Uma parcela superior a 60% do total beneficiado percebe quantias correspondentes ao salário mínimo vigente, equivalente a R$ 1.320.

INSS quer assegurar a eficiência e a organização do pagamento

O Instituto demonstra inequivocamente o seu compromisso em garantir a eficácia e o arranjo meticuloso do processo de desembolso. Por meio de múltiplos comunicados, o INSS salienta a sua determinação em aderir de maneira integral ao cronograma previamente estipulado. Dessa forma, não apenas a eficácia, mas também a sistemática impecável dos pagamentos destinados a todos os beneficiários é assegurada.

É crucial ressaltar que os montantes creditados se dividem em duas categorias:

A primeira diz respeito aos segurados que recebem valores de até um salário mínimo;

A segunda engloba os pensionistas e aposentados que usufruem de quantias superiores ao piso nacional, conferindo-lhes, portanto, o montante máximo de mais de R$ 7.000, tal como estabelecido pelo órgão regulador.

Vale mencionar, também, que esse cronograma de desembolso seguirá uma ordem, alicerçada no dígito final do benefício. Esse numeral é atribuído pelo próprio INSS, imediatamente após a aprovação do auxílio. As transferências monetárias são sempre conduzidas para as contas-correntes individuais dos beneficiários.

Calendário de pagamento do INSS atualizado é divulgado

Foi divulgado o cronograma atualizado de desembolsos pelo INSS. Assim, é possível conferir todas as informações sem demora. Você poderá consultar o relatório concernente ao pagamento do órgão através do aplicativo ou do endereço eletrônico. Para acessar, basta realizar a autenticação utilizando sua conta no portal gov.br.



Nos parágrafos subsequentes, apresentamos as datas pertinentes aos pagamentos dos benefícios efetuados pelo INSS:

Para aqueles que recebem até um salário mínimo

Aqueles cujo benefício tem a terminação numérica 1 receberão no dia 25 de agosto;

Aqueles cujo benefício tem a terminação numérica 2 receberão no dia 28 de agosto;

Quem tem o benefício com a terminação numérica 3 receberá no dia 29 de agosto;

Quem tem o benefício com a terminação numérica 4 receberá no dia 30 de agosto;

Aqueles cujo benefício tem a terminação numérica 5 receberão no dia 31 de agosto;

Aqueles cujo benefício tem a terminação numérica 6 receberão no dia 1º de setembro;

Quem tem o benefício com a terminação numérica 7 receberá no dia 4 de setembro;

Quem tem o benefício com a terminação numérica 8 receberá no dia 5 de setembro;

Aqueles cujo benefício tem a terminação numérica 9 receberão no dia 6 de setembro;

Aqueles cujo benefício tem a terminação numérica 0 receberão no dia 8 de setembro.

Para os beneficiários com rendimentos superiores a um salário mínimo

Aqueles cujo benefício tem a terminação numérica 1 e também 6 receberão no dia 1º de setembro;

Aqueles cujo benefício tem a terminação numérica 2 e também 7 receberão no dia 4 de setembro;

Quem tem o benefício com a terminação numérica 3 e também 8 receberá no dia 5 de setembro;

Quem tem o benefício com a terminação numérica 4 e também 9 receberá no dia 6 de setembro;

Aqueles cujo benefício tem a terminação numérica 5 e também 0 receberão no dia 8 de setembro.