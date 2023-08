Calendário de PAGAMENTOS de agosto é divulgado; confira

Quando se trata de aposentadoria e pensões, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é uma das instituições mais importantes do Brasil. Com mais de 37 milhões de beneficiários em 2023, sendo que mais de 60% recebem um salário mínimo, é fundamental entender como funcionam os pagamentos e benefícios do INSS.

Neste guia completo, vamos abordar o calendário de pagamentos do INSS em agosto, os diferentes benefícios oferecidos pela instituição, como consultar o extrato do INSS e muito mais. Continue lendo para ficar por dentro de todas as informações relevantes!

Calendário de Pagamentos do INSS em Agosto

O INSS é responsável por garantir o pagamento dos benefícios de aposentados e pensionistas de forma organizada e eficiente. O calendário de pagamentos é dividido em duas categorias: uma para segurados que recebem até um salário mínimo e outra para aqueles que recebem mais do que isso.

A seguir, apresentamos as datas de pagamento do INSS para o mês de agosto:

Beneficiários que recebem até um salário mínimo:

Benefício final 1: 25 de agosto

Benefício final 2: 28 de agosto

Benefício final 3: 29 de agosto

Benefício final 4: 30 de agosto

Benefício final 5: 31 de agosto

Benefício final 6: 1º de setembro

Benefício final 7: 4 de setembro

Benefício final 8: 5 de setembro

Benefício final 9: 6 de setembro

Benefício final 0: 8 de setembro

Beneficiários que recebem mais do que um salário mínimo:

Benefício final 1 e 6: 1º de setembro

Benefício final 2 e 7: 4 de setembro

Benefício final 3 e 8: 5 de setembro

Benefício final 4 e 9: 6 de setembro

Benefício final 5 e 0: 8 de setembro

É importante ressaltar que o cronograma de pagamentos do INSS segue a ordem do dígito final do número do beneficiário. Essa informação é fornecida pela autarquia no momento em que o segurado tem o pedido do benefício aprovado e o primeiro pagamento liberado em conta corrente.



Consulta ao Extrato do INSS

Para acompanhar os pagamentos e benefícios do INSS, é possível consultar o extrato pelo aplicativo do INSS ou pelo site Meu INSS. Para acessar essas plataformas, basta fazer login com a sua conta Gov.br, que é o login único para os serviços digitais do Governo Federal.

Tanto no aplicativo quanto no site, você poderá conferir informações importantes, como o extrato de pagamento de benefícios, os valores a receber no próximo calendário, as datas de pagamento, além de poder agendar ou remarcar perícias e utilizar outros serviços relacionados aos benefícios da seguridade social.

Benefícios do INSS

Além das diferentes modalidades de aposentadoria, o INSS também oferece uma série de outros benefícios para os segurados. Alguns deles são:

Auxílio-doença : benefício concedido ao segurado que ficar temporariamente incapacitado para o trabalho devido a doença ou acidente.

Auxílio-reclusão : benefício destinado aos dependentes do segurado que estiver preso em regime fechado.

Pensões: benefício pago aos dependentes do segurado falecido.

Salário-família : auxílio destinado aos segurados de baixa renda que possuem filhos de até 14 anos ou inválidos.

Salário-maternidade : benefício pago às seguradas que se afastam do trabalho por motivo de maternidade.

Pecúlio: benefício pago aos dependentes do segurado falecido que possuía pecúlio.

Seguro-defeso: benefício pago aos pescadores profissionais durante o período de defeso, quando a pesca é proibida.

Esses são apenas alguns exemplos dos benefícios oferecidos pelo INSS. Para saber mais detalhes sobre cada um deles e os requisitos necessários para sua concessão, é importante consultar o site oficial do INSS ou entrar em contato com a instituição.

Ademais, o INSS desempenha um papel fundamental na vida de milhões de brasileiros, garantindo o pagamento de benefícios importantes, como aposentadorias e pensões. Neste guia, apresentamos o calendário de pagamentos do INSS em agosto, os diferentes benefícios oferecidos pela instituição e como consultar o extrato do INSS.

Lembramos que é essencial ficar atento às datas de pagamento e acompanhar regularmente o extrato do INSS para garantir que os valores estejam corretos. Em caso de dúvidas ou problemas, é recomendável entrar em contato com o INSS para obter as orientações necessárias.

Agora que você está por dentro de todas essas informações, aproveite para organizar suas finanças e planos futuros com base nos pagamentos e benefícios do INSS. Cuide bem do seu futuro e esteja sempre informado sobre seus direitos e obrigações com o INSS!