Calendário do benefício completo; veja datas de pagamento

O governo federal segue nesta quarta-feira (23) com mais uma rodada de pagamentos do Bolsa Família. O maior programa de transferência de renda do Brasil atende mais de 21 milhões de pessoas neste mês de agosto. Até mesmo pela grande quantidade de usuários, nem todo mundo consegue receber o saldo de uma só vez.

Para tentar reduzir a chance de tumulto, o governo prefere dividir os milhões de usuários em 10 grupos diferentes. Cada um deles recebe em um dia próprio. Por regra, os repasses ocorrem sempre nos 10 últimos dias úteis de cada mês.

O cidadão pode confirmar qual é a sua data de pagamento através do final do seu Número de Identificação Social (NIS). Trata-se de uma numeração entregue a todos os cidadãos que entram no sistema do Cadastro Único (Cadúnico) do governo federal. Abaixo, você pode conferir o calendário detalhado de repasses para este mês de agosto:

Usuários com NIS final 1: 18 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 2: 21 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 3: 22 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de agosto (quinta-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 7: 28 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 8: 29 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de agosto (quinta-feira).

Os prazos de retirada

De acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, todos os usuários do Bolsa Família têm um prazo limite para movimentar o dinheiro do programa. É preciso realizar algum tipo de movimentação em até 120 dias, ou seja, quatro meses.

Não é necessário usar todo o dinheiro disponível dentro dos quatro meses. Entretanto, é importante que o cidadão realize ao menos uma simples movimentação para que o governo federal entenda que o indivíduo realmente precisa do dinheiro. Caso contrário, o Ministério pode reter o saldo.

As antecipações

Para este mês de agosto, o governo federal está seguindo com o processo de antecipação dos pagamentos do Bolsa Família para alguns grupos. Pessoas que recebem oficialmente nas segundas, por exemplo, terão o saldo liberado já no sábado imediatamente anterior. Confira:



Usuários com NIS final 2: receberiam apenas na segunda-feira (21), mas o dinheiro foi liberado já no sábado (19);

Usuários com NIS final 7: recebem oficialmente na segunda-feira (28), mas o dinheiro vai ser antecipado e poderá ser movimentado já a partir do sábado (26).

Outros usuários também tiveram o pagamento do Bolsa Família antecipado pelo governo federal. É o caso dos cidadãos que residem em cidades que estão em situação de calamidade pública. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, 99 municípios dos estados de Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Sul estão nesta situação.

“Os beneficiários do Bolsa Família de 99 municípios do Rio Grande do Sul, de Alagoas e de Pernambuco podem utilizar os valores recebidos pelo programa a partir desta sexta-feira (18.08). Nos locais em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome adota medidas especiais para unificar o pagamento na primeira data do calendário de transferências”, diz o Ministério.

“Em agosto, 52 municípios do Rio Grande do Sul, 32 de Alagoas e 15 de Pernambuco terão acesso ao pagamento unificado. As quase 452 mil famílias podem sacar o benefício no primeiro dia de transferências, sem necessidade de seguir o cronograma do Bolsa Família, que é escalonado conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS)”.

Bolsa Família em agosto

Ao todo, o Bolsa Família do governo federal está atendendo pouco mais de 21,14 milhões de pessoas de todas as regiões do país. A média de pagamentos está na casa dos R$ 686, o que representa um leve aumento em relação ao que foi registrado em julho.