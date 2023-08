Calendário do Bolsa Família de AGOSTO com 2 parcelas pagas nesta semana

A espera está chegando ao fim. Dentro de mais alguns dias, o governo federal vai retomar os pagamentos do Bolsa Família. Segundo as informações do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, a ideia é liberar o saldo para dois grupos já no decorrer desta semana.

O calendário oficial de pagamentos do Bolsa Família indica que os repasses serão retomados a partir do próximo dia 18, ou seja, a próxima sexta-feira. Em tese, as liberações deste programa social são feitas apenas nos chamados dias úteis. Contudo, existem algumas exceções que precisam ser consideradas.

De acordo com as informações do Ministério do Desenvolvimento Social, todos os grupos que recebem o saldo oficialmente nas segundas-feiras, terão a liberação do dinheiro já no sábado imediatamente anterior. Assim, é possível dizer que, na prática, dois grupos poderão receber o dinheiro em suas contas até o final desta semana.

O calendário de pagamentos

Oficialmente, o plano do governo federal é pagar o Bolsa Família nos 10 últimos dias úteis de cada mês. Para saber o dia exato do seu recebimento, é necessário se basear no final do seu Número de Identificação Social (NIS). Confira as datas no calendário abaixo:

Usuários com NIS final 1: 18 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 2: 21 de agosto (segunda-feira) – mas o dinheiro estará na conta no sábado (19);

Usuários com NIS final 3: 22 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de agosto (quinta-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 7: 28 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 8: 29 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de agosto (quinta-feira).

Como movimentar

Para este mês de agosto, as regras de movimentação devem seguir as mesmas. Para usar o dinheiro do benefício, o cidadão pode lançar mão do Caixa Tem. Através do aplicativo, é possível pagar contas, transferir saldos para outros bancos, e até mesmo gerar um código virtual para saques em casas lotéricas, caixas eletrônicos e correspondentes Caixa Aqui.

Para além disso, o cidadão também pode movimentar o Bolsa Família de agosto através dos cartões do programa. Quem recebeu os cartões do Auxílio Brasil no decorrer do ano passado, também pode usar os dispositivos para movimentar o saldo.



Você também pode gostar:

Quem pode receber o Bolsa Família em agosto

Para ter direito ao Bolsa Família neste mês de agosto, o cidadão precisa ter uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico do governo federal. Além disso, também é importante contar com uma renda de até R$ 218. Famílias que recebem mais do que este patamar, não podem ser selecionadas para o projeto.

Mesmo os cidadãos que cumprem todas as regras listadas acima, ainda não estão oficialmente confirmadas no programa social. É preciso esperar o processo de seleção do Ministério do Desenvolvimento Social, que escolhe os usuários com base no espaço orçamentário disponível para aquele determinado mês.

Como saber se fui selecionado

Para saber se você está entre os selecionados para os pagamentos de agosto do Bolsa Família, o cidadão não precisa sair de casa. Basta usar o app oficial do programa ou mesmo do Caixa Tem, entrar na sua conta e depois verificar se você está entre os grupos selecionados.

Se a reposta for positiva, basta esperar pelo dia do seu pagamento. Se o cidadão não foi selecionado, existirão outras oportunidades no decorrer deste ano de 2023. O Ministério deverá realizar outras seleções nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro.

Em agosto, estima-se que mais de 20 milhões de pessoas de todas as regiões do país tenham o direito de receber o saldo do Bolsa Família. A média de pagamentos, no entanto, ainda não foi oficialmente divulgada pelo governo federal.