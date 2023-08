Calendário do BOLSA FAMÍLIA de AGOSTO é confirmado com bonificação; veja quem pode receber

O Bolsa Família é um programa social do governo que visa auxiliar as famílias em situação de vulnerabilidade social, fornecendo um auxílio financeiro mensal. Assim, com o encerramento dos pagamentos do mês de julho, o governo Lula (PT) já se prepara para a próxima rodada de pagamentos do programa. Neste artigo, vamos informar sobre o calendário e os bônus adicionais disponíveis para os pais beneficiários do Bolsa Família em agosto.

Bônus para os Pais Beneficiários do Bolsa Família

No mês de junho, foram confirmados dois bônus adicionais do Bolsa Família para os pais que apresentam filhos em determinadas faixas etárias dentro da família. Nesse sentido, é importante destacar que não há limite de liberação, tornando possível a liberação de parcelas extraordinárias superiores a um salário mínimo.

Aqui estão os dois bônus possíveis para os pais do Bolsa Família:

Benefício Primeira Infância: libera uma parcela de R$ 150 para cada criança de até seis anos. Benefício Variável Familiar: concede uma quantia de R$ 50 para jovens entre sete e dezoito anos incompletos.

Calendário Completo do Bolsa Família em Agosto

A seguir, confira o calendário completo do Bolsa Família para o mês de agosto:

Digito final do NIS Data 1 18/08/2021 2 19/08/2021 3 20/08/2021 4 23/08/2021 5 24/08/2021 6 25/08/2021 7 26/08/2021 8 27/08/2021 9 30/08/2021 0 31/08/2021

Atualização do Cadastro no Bolsa Família

A atualização cadastral por confirmação aparece apenas para o Responsável Familiar (RF) com o cadastro familiar concluído. O procedimento apresenta três etapas:



Confirmar dados do bloco “Endereço Família”. Confirmar os dados do bloco “Composição Familiar”. Por fim, confirmar os dados do Cadastro Único.

É importante ressaltar que esse tipo de atualização só é possível caso os dados para atualização continuem os mesmos. Se existir algum dado que tenha necessidade de alteração, esse processo não poderá se realizar pelo aplicativo ou site.

Consulta do Bolsa Família de Agosto

O Portal Cidadão da Caixa possibilita a consulta do valor final e individual de cada benefício liberado, incluindo o Bolsa Família. Além disso, também é possível visualizar na plataforma outros auxílios, como o Vale Gás e o abono salarial.

Para consultar suas informações, o beneficiário precisa acessar o Portal do Cidadão e realizar o login com o seu CPF. A senha utilizada é a mesma que foi feita para aplicativos como o Caixa Trabalhador ou o Bolsa Família. Caso nunca tenha utilizado essas plataformas, será necessário realizar o cadastro.

O site apresenta a situação completa do seu Bolsa Família, desde a parcela bloqueada até se ela está em análise. Confira o significado de cada situação:

Ícone verde: parcela liberada para saque.

Ícone amarelo: parcela bloqueada.

Ícone azul escuro: parcela enviada para crédito.

Ícone vermelho: parcela cancelada.

Ícone cinza: parcela já foi paga.

Ícone azul claro: parcela pendente.

Beneficiários do Bolsa Família: Auxílio Gás

Muitos beneficiários do Bolsa Família têm dúvidas sobre o Auxílio Gás e se todos serão contemplados neste mês de agosto. Para esclarecer essa questão, é importante destacar os critérios para receber esse benefício.

Basicamente, os indivíduos que poderão receber o Auxílio Gás em agosto são os seguintes:

Estar cadastrado no CadÚnico com todas as informações atualizadas.

Ter uma renda mensal que não ultrapasse meio salário mínimo por pessoa.

Famílias cadastradas no Bolsa Família ou no Benefício de Prestação Continuada (BPC) automaticamente contemplam os dois requisitos acima e têm direito a receber o auxílio.

É válido ressaltar que é fundamental manter o cadastro no CadÚnico atualizado para garantir o acesso ao Bolsa Família e, consequentemente, receber o Auxílio Gás neste mês. Caso ainda tenha dúvidas sobre a possibilidade de receber o auxílio, não hesite em buscar orientações no CRAS onde você fez o cadastro da sua família.

Além disso, é importante mencionar que o Auxílio Gás não tem pagamentos em todos os meses. O pagamento se realiza a cada bimestre, considerando que um botijão de gás pode ter uma durabilidade de cerca de dois meses. As datas do repasse seguem o pagamento do Bolsa Família, ocorrendo nos últimos dez dias úteis do mês.

Por fim, é válido lembrar que o Auxílio Gás tem como objetivo auxiliar aqueles que estão vivendo em situação de vulnerabilidade social, proporcionando subsídios para uma alimentação mais saudável e equilibrada. Portanto, para aqueles que possuem renda acima de meio salário mínimo por pessoa, o acesso ao auxílio não é possível.

Não deixe de conferir todas as informações e orientações necessárias para garantir o acesso aos benefícios do Bolsa Família e ao Auxílio Gás. Mantenha seu cadastro atualizado e aproveite o suporte oferecido pelo programa para garantir uma melhor qualidade de vida para você e sua família.