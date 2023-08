Calendário do Bolsa Família de agosto é CONFIRMADO com VALOR MAIOR; confira

O Governo Federal já confirmou e divulgou o calendário de pagamentos do Bolsa Família para os inscritos no programa. Além disso, os beneficiários também poderão garantir um valor maior nos repasses deste mês.

O Bolsa Família é o maior programa de distribuição de renda do Governo Federal e atente mais de 20 milhões de brasileiros. Para participar, é necessário ter renda familiar mensal de até R$ 218 per capita. Além disso, também é indispensável a inscrição no CadÚnico (Cadastro Único do Governo Federal para Benefícios Sociais).

A seguir, confira mais detalhes sobre o pagamento da parcela de agosto com novos valores e veja também a data em que os beneficiários irão receber.

Confirmado Bolsa Família de agosto com valor maior?

Antes de saber o valor total do Bolsa Família, é importante conhecer como é a sua composição. Inicialmente, o Governo Federal determinou o pagamento mínimo de R$ 142 por cada integrante da família. Isso significa que uma família com 6 membros, por exemplo, terá uma renda mensal mínima de R$ 852.

Por outro lado, também determinou a renda mínima de R$ 600 por família. Dessa forma, as família menores entrarão nessa regra e poderão receber este valor todos os meses.

Além disso, recentemente, houve a aprovação de novos bônus do Bolsa Família. Os bônus são acréscimos que os beneficiários do programa recebem de acordo com a sua composição familiar.

O primeiro acréscimo liberado ocorreu em março, quando as crianças de até 6 anos de idade passaram a ter o direito de um bônus de R$ 150. Outros integrantes também participam do incentivo. Confira:

Crianças de até 6 anos recebem bônus de R$ 150;

Gestantes e nutrizes recebem bônus de R$ 50;

Crianças entre 7 e 12 anos recebem bônus de R$ 50;

Adolescentes entre 13 e 18 anos incompletos recebem bônus de R$ 50.



Todos os benefícios citados anteriormente são cumulativos. Isso significa que quanto maior for a família, maior também será o valor da parcela a receber. Porém, neste mês, haverá o pagamento extraordinário que garantirá uma renda ainda maior para parte dos beneficiários do Bolsa Família.

Trata-se do pagamento do Vale-Gás, o programa do Governo Federal que visa ajudar as famílias no custeio do gás de cozinha. Parte dos inscritos do Bolsa Família também participam do Vale-Gás e poderão receber os dois pagamentos juntos, no mesmo dia.

Os repasses do Vale-Gás ocorrem a cada dois meses. Como o último pagamento foi junho, este mês haverá uma nova rodada que beneficiará milhares de famílias brasileiras.

Calendário do Bolsa Família de agosto

É importante lembrar que o pagamento do Vale-Gás segue o mesmo calendário de pagamentos do Bolsa Família. Dessa forma, os beneficiários que participam dos dois programas poderão garantir o saque no mesmo dia.

A Caixa Econômica Federal é a responsável pelos repasses e organiza o calendário de acordo com o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários. Este mês, os pagamentos se iniciam no dia 18 para os inscritos com NIS final 1. Confira todas as datas:

Final de NIS 1: 18 de agosto;

Final de NIS 2: 21 de agosto;

Final de NIS 3: 22 de agosto;

Final de NIS 4: 23 de agosto;

Final de NIS 5: 24 de agosto;

Final de NIS 6: 25 de agosto;

Final de NIS 7: 28 de agosto;

Final de NIS 8: 29 de agosto;

Final de NIS 9: 30 de agosto;

Final de NIS 0: 31 de agosto.

Para sacar os valores, os beneficiários podem utilizar os canais que a Caixa disponibiliza para os seus clientes. Assim, é possível fazer o saque do Bolsa Família e do Vale-Gás por meio dos caixas eletrônicos, agências, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

Além disso, o banco também disponibiliza o aplicativo Caixa Tem, que dá acesso a conta social digital. É através dessa conta que o Governo Federal realiza o pagamento dos seus benefícios assistenciais.

Dessa forma, os beneficiários poderão movimentar os valores recebidos sem sair de casa, utilizando apenas o seu celular. Com o Caixa Tem, os clientes podem realizar PIX, transferências bancárias, pagar contas, fazer recarga de celular, entre outros serviços disponíveis.