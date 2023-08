Calendário do BOLSA FAMÍLIA de setembro já foi divulgado; confira

O Programa Bolsa Família é um programa de transferência de renda do governo federal que beneficia mais de 20 milhões de famílias em todo o país. Com o mês de agosto chegando ao fim, os beneficiários já estão ansiosos para saber quando serão realizados os pagamentos do Bolsa Família em setembro.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), responsável pela administração do programa, divulgou o calendário de pagamentos para o próximo mês. É importante ressaltar que os pagamentos serão realizados de acordo com o número final do Número de Inscrição Social (NIS) de cada família.

Como funciona o calendário de pagamentos do Bolsa Família

O calendário de pagamentos do Bolsa Família é dividido em dez grupos, de acordo com o número final do NIS de cada família. Os pagamentos são realizados nos últimos dez dias úteis do mês, com um grupo de famílias recebendo em cada um desses dias.

Por exemplo, as famílias com NIS de final 1 receberão no primeiro dia do calendário, as famílias com NIS de final 2 receberão no segundo dia e assim por diante. Os beneficiários com NIS de final 0 receberão no último dia do cronograma.

Confira abaixo as datas de pagamento do Bolsa Família em setembro:

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em setembro:

NIS de final 1: depósito na conta em 18 de setembro (valores disponibilizados no sábado, dia 16/09)

NIS de final 2: depósito na conta em 19 de setembro

NIS de final 3: depósito na conta em 20 de setembro

NIS de final 4: depósito na conta em 21 de setembro

NIS de final 5: depósito na conta em 22 de setembro

NIS de final 6: depósito na conta em 25 de setembro (valores disponibilizados no sábado, dia 23/09)

NIS de final 7: depósito na conta em 26 de setembro

NIS de final 8: depósito na conta em 27 de setembro

NIS de final 9: depósito na conta em 28 de setembro

NIS de final 0: depósito na conta em 29 de setembro

É importante ressaltar que, assim como nos meses anteriores, podem ocorrer antecipações nos pagamentos do Bolsa Família em setembro. Os pagamentos agendados para as segundas-feiras serão liberados nos sábados imediatamente anteriores à data oficial. Nesta rodada, as famílias com finais do NIS 1 e 6 receberão nos dias 16 e 23 de setembro, respectivamente.



Além disso, as famílias que moram em municípios que declararam oficialmente situação de emergência ou calamidade pública devido a fortes chuvas, vendavais ou outras situações extremas poderão receber os pagamentos no dia 18 de setembro, primeiro dia do calendário, independentemente do final do NIS.

Pagamentos de agosto do Bolsa Família

Antes de falarmos sobre os pagamentos do Bolsa Família em setembro, é importante lembrar que os pagamentos do mês de agosto ainda não acabaram. O governo federal continuará liberando os valores até a próxima quinta-feira, dia 31, para as famílias com finais do NIS 8, 9 e 0.

Confira abaixo as datas de pagamento do Bolsa Família em agosto:

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em agosto:

NIS de final 1: depósito na conta em 18 de agosto

NIS de final 2: depósito na conta em 21 de agosto (valores disponibilizados no sábado, dia 19/08)

NIS de final 3: depósito na conta em 22 de agosto

NIS de final 4: depósito na conta em 23 de agosto

NIS de final 5: depósito na conta em 24 de agosto

NIS de final 6: depósito na conta em 25 de agosto

NIS de final 7: depósito na conta em 28 de agosto (valores disponibilizados no sábado, dia 26/08)

NIS de final 8: depósito na conta em 29 de agosto

NIS de final 9: depósito na conta em 30 de agosto

NIS de final 0: depósito na conta em 31 de agosto

É fundamental que os beneficiários do Bolsa Família fiquem atentos às datas de pagamento e verifiquem regularmente o saldo de suas contas. O programa é essencial para garantir o sustento de muitas famílias em situação de vulnerabilidade social, contribuindo para a redução da desigualdade e o combate à pobreza no país.

Lembramos também que é importante manter os dados atualizados junto ao Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) para garantir a continuidade do recebimento do benefício.

Para mais informações sobre o Programa Bolsa Família e os pagamentos, acesse o site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).