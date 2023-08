Calendário é LIBERADO oficialmente; veja se você tem direito ao dinheiro

O calendário do PIS 2024 foi oficialmente liberado. Portanto, confira se você tem direito ao benefício e qual a previsão de pagamento e o valor previsto para o próximo ano. Dessa forma, já pode se preparar financeiramente.

Trabalhadores formais, que exerçam suas funções há pelo menos cinco anos, devem conferir se estão aptos ao recebimento ou não. Afinal, o valor é referente a quantidade de meses trabalhados.

O que é o PIS 2024?

A princípio, você deve saber o que é o PIS/PASEP antes mesmo de saber se tem direito. A sigla é de Programa de Integração Social e nele, as empresas privadas depositam mensalmente uma contribuição aos seus funcionários, com o objetivo de ter uma melhor distribuição de renda para quem recebe salários menores.

Hoje em dia, tanto as contribuições do PIS 2024 quanto do PASEP são destinadas ao FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, do qual custeia programas como o seguro desemprego e também o abono salarial.

Quando o trabalhador ingressa em seu primeiro emprego com carteira assinada, a empresa é responsável por realizar o cadastro do PIS. Assim, é um cadastro único, ou seja, não é preciso mudar em casa novo trabalho.

A partir do quinto ano de carteira assinada, o trabalhador tem direito ao abono salarial, que funciona como um 14º salário e é proporcional aos meses trabalhados no ano base de recebimento.

Como saber se tenho direito ao PIS?

Para que o trabalhador tenha direito ao PIS 2024 ele deve atender alguns critérios, por exemplo:



Você também pode gostar:

Trabalhar com carteira assinada há pelo menos cinco anos;

Receber no máximo dois salários mínimos por mês;

Ter trabalhado ao menos 30 dias no ano base.

Ter os dados corretos e atualizados no RAIS, o Relatório Anual de Informações Sociais.

Caso você atenda todos os requisitos tem direito ao PIS de 2024. Então, como o valor é proporcional ao tempo trabalhado no ano, o máximo que pode ser pago é um salário mínimo, ou seja, R$ 1.320.

O valor do PIS 2024 muda com o aumento do salário mínimo?

Uma dúvida muito comum dos trabalhadores é em relação ao valor do benefício. Portanto, vale destacar que uma das metas do governo é ampliar o poder de compra de toda a população. Ou seja, será necessário um reajuste no pagamento da população.

Há a previsão de um aumento de pelo menos R$ 100 no salário do ano que vem. Dessa forma, o PIS 2024 também terá um acréscimo, já que a base para o pagamento é o salário mínimo vigente.

Como saber se vou receber o PIS?

Você pode conferir se tem direito ao benefício por meio do aplicativo Caixa Trabalhador ou pelo app da Carteira de Trabalho Digital. Portanto, após fazer o cadastro nessas ferramentas você deve:

Acessar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital;

Fazer o login com usuário e senha;

Clicar na opção “benefícios” que aparece no canto inferior da tela;

Em seguida, clique no botão consultar na opção “Abono Salarial”;

Por fim, selecione o ano base e veja se o valor está disponível.

Pode ser que as informações referentes ao PIS 2024 ainda não estejam disponíveis no aplicativo. Mas, se você atende aos requisitos, receberá o valor, basta aguardar o anúncio do calendário oficial, que deve ocorrer em janeiro do próximo ano.

A consulta também pode ser feita via telefone, com uma ligação gratuita para o telefone 0800 726 0207.

Como descobrir o número do meu PIS 2024?

Para consultar qual o número do seu PIS, você pode usar o portal meu INSS. Então, veja quais são as etapas a seguir:

Após o download gratuito do aplicativo Meu INSS clique em entrar com gov.br;

Em seguida, digite seu CPF e clique em continuar. Mas, se for seu primeiro acesso faça o cadastro;

Depois, insira sua senha e clique em entrar;

Clique no ícone de três barrinhas que aparece no canto superior esquerdo do aplicativo;

Em seguida, clique em “Meu Cadastro”;

Por fim, encontrará o número do seu PIS 2024 na tela.

Uma dica para não ter que repetir esse processo é anotar o número em algum bloco de notas. Mas, em geral, as carteiras de trabalho já constam a númeração do trabalhador.

Calendário de pagamento 2024

Até o momento, o governo ainda não fez o lançamento oficial do calendário do PIS 2024, mas acredita-se que siga o padrão adotado neste ano. O governo tem até o dia 31 de dezembro para encaminhar as datas ao CODEFAT, o Conselho do Fundo de Amparo do Trabalhador.