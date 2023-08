Calpen Autopeças ABRE VAGAS no Sudeste; Veja mais!

A Calpen Autopeças, empresa mineira que oferece peças para automóveis, caminhões e máquinas, está com ótimas vagas de emprego abertas no momento. Quer dizer, antes mesmo de falar mais sobre, veja quais são os cargos disponíveis:

Assistente de E-commerce – Manhuaçu – MG – Efetivo;

Auxiliar de Estoque – Manhuaçu – MG – Efetivo;

Assistente de Estoque – Caratinga – MG – Efetivo;

Assistente de Estoque – Governador Valadares – MG – Efetivo;

Responsável pelo Marketing – Manhuaçu – MG – Efetivo;

Motoboy – Caratinga – MG – Efetivo;

Banco de Talentos – Minas Gerais – Banco de talentos;

Operador (a) de Caixa – Caratinga – MG – Efetivo.

Mais sobre a Calpen Autopeças

Sobre a Calpen Autopeças, podemos destacar que a empresa surgiu em 1975, na cidade de Manhuaçu/MG. Hoje, conta com uma equipe de mais de 180 colaboradores diretos distribuídos entre suas sete filiais no estado de Minas Gerais e um moderno centro de distribuição no estado do Espírito Santo.

Com mais de 50.000 itens e mais de 600 fornecedores, dentre eles as principais fábricas de auto peças do país, a Calpen não para de crescer a cada dia que se passa. Além das lojas físicas, sempre pensado na agilidade, eficiência e satisfação dos clientes, a empresa desenvolveu a loja virtual Calpen Online.

Forma uma equipe dedicada com o foco sempre no cliente, através do e-commerce atendemos todo o Brasil com peças para automóveis, pick-ups, caminhões, carretas, ônibus e tratores de todas as marcas e modelos. Em seu site, disponibiliza diversos produtos como peças para motores, câmbio e diferencial, direção, suspensão, embreagem, freios e mais de 50.000 itens das melhores marcas do Brasil e do mundo.

Como enviar o seu currículo?

A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



