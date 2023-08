Câmara vai debater impacto das taxas de juros para micro e pequenas empresas

Na tarde desta terça-feira, dia 15, a Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados se reuniu para discutir um tema de grande relevância para a economia do país: o impacto das taxas de juros para as micro e pequenas empresas. A discussão também aborda a influência da inflação nesse contexto.

O impacto das taxas de juros nas Micro e Pequenas Empresas é debatido na Comissão da Câmara dos Deputados

Conforme informações oficiais, o debate foi solicitado pelo deputado Jorge Goetten (PL-SC), que expressou sua preocupação com a atual trajetória de elevação das taxas de juros no Brasil.

Desde meados de 2022, o país tem observado um aumento contínuo na Taxa Selic. Pois esta subiu de 2% ao ano para os atuais 13,75% ao ano. Essa marca tem sido mantida nas últimas reuniões do Comitê de Política Monetária do Banco Central.

Questionando os motivos do aumento das taxas de juros e seus impactos

O deputado Jorge Goetten levantou uma série de questionamentos pertinentes. Desse modo, buscando entender os motivos por trás desse aumento nas taxas de juros e o impacto resultante sobre a economia brasileira.

Assim, ele indagou sobre a necessidade e a viabilidade de manter as taxas em níveis tão elevados, explorando as implicações desse cenário. Dentre suas indagações, destacam-se:

Quais são os fundamentos que embasam o aumento das taxas de juros?

Como a taxa de juros influencia a inflação no Brasil?

Quais estratégias podem ser adotadas para reduzir as taxas de juros?

Existem políticas alternativas que possam estimular o crescimento econômico mantendo a estabilidade?

As consequências das taxas de juros elevadas

De forma geral, uma das preocupações centrais trazidas pelo deputado Goetten é que as taxas de juros em patamares tão altos no Brasil têm implicações negativas significativas. Dessa forma, isso tende a desencorajar os investimentos. E, assim, tornar o crédito mais caro tanto para empresas quanto para famílias. De modo a elevar os custos associados à rolagem da dívida pública, agravando ainda mais a situação fiscal do país.



Personalidades e especialistas convidados para a discussão

A fim de aprofundar o debate e oferecer uma perspectiva abrangente sobre o assunto, a comissão convidou uma série de especialistas e personalidades influentes na área financeira e empresarial. Entre os convidados estão:

Rubens Sardenberg, diretor-executivo de Economia da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), trazendo a visão do setor bancário sobre as taxas de juros e seu impacto econômico.

Ercílio Santinoni, presidente da Confederação das Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais (Conampe), para representar o segmento empresarial afetado pelas taxas de juros elevadas.

Milton Coelho, secretário Especial de Micro e Pequena Empresa e Empreendedorismo do MDIC, que trará insights do governo sobre as políticas relacionadas às micro e pequenas empresas.

O debate pelo futuro econômico

O debate realizado na Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados coloca em evidência a preocupação com o rumo da economia brasileira. Considerando as taxas de juros crescentes e seus desdobramentos para as micro e pequenas empresas.

Em suma, as discussões trazem à tona questões fundamentais sobre como a política monetária pode impactar diversos setores da economia e o que pode ser feito para promover um ambiente econômico mais favorável ao crescimento e ao desenvolvimento das empresas.

Desse modo, o evento se mostra como uma oportunidade valiosa para a troca de conhecimentos, opiniões e ideias entre especialistas, representantes empresariais e legisladores, com o intuito de buscar soluções que contribuam para a estabilidade econômica e o fortalecimento do setor de micro e pequenas empresas no Brasil.

O debate deve ocorrer no plenário 5, às 15h. Desse modo, deve reunir diferentes perspectivas em prol do entendimento e da busca por medidas que possam colaborar para um futuro econômico mais promissor.