Caminhantes que encontraram os restos mortais de Julian Sands em junho finalmente se manifestam

JPoucos meses depois de ele ter desaparecido nas montanhas do sul da Califórnia, Julian Sands‘ restos mortais foram encontrados por um grupo de caminhantes, que descreveram exatamente o que viram quando tropeçaram em seu corpo.

areias foi dado como desaparecido por sua esposa em 13 de janeiro, depois de ter saído para fazer uma caminhada nas montanhas de San Gabriel, nos arredores de Los Angeles.

Ninguém sabe realmente o que aconteceu com o ator de 65 anos, no entanto, ele teria sido visto pela última vez nas proximidades do Monte Baldy, que de acordo com o New York Post é uma área notoriamente perigosa para os caminhantes.

Caminhantes locais encontraram seu corpo

Um grupo de caminhantes locais não afiliados acabou descobrindo seu corpo em 24 de junho, com esforços de busca sem sucesso desde o inverno.

Este grupo sabia muito bem que areias havia desaparecido na cordilheira, mas não deixou que esse desconforto os afastasse de seu próprio desafio de caminhada.

O Los Angeles Times conseguiu uma entrevista com o líder do grupo, que deixou claro que areias estava realmente na frente de seus pensamentos antes da caminhada.

“Espero que não encontremos um cadáver hoje”, ela teria dito à sua equipe.

O que aconteceu a seguir foi além do surreal, com o grupo encontrando o que parecia ser uma bota de caminhada solitária cerca de três horas após o início da caminhada.

Outra bota foi então encontrada ao lado de um bastão de trekking, e só depois disso o grupo descobriria os restos humanos de Julian Sands.

Eles conseguiram identificar o ator porque havia uma carteira descartada nas proximidades que continha areias‘ carteira de motorista.

“Foi surreal”, disse um dos caminhantes ao Los Angeles Times.

“Ele estava vestido como um ninja em roupas escuras, tornando-o difícil de ser localizado pelos socorristas.”