Caminhos para a vitória: como Aljamain Sterling e Sean O’Malley podem ganhar o ouro no UFC 292

Pela primeira vez em quase quatro anos, o UFC retorna a Boston, e a promoção traz consigo outro evento pay-per-view empilhado. Na luta principal do UFC 292, o campeão peso galo Aljamain Sterling coloca seu cinturão em jogo contra uma das maiores estrelas do MMA, Sean O’Malley. É uma luta de quase um ano, e que pode ser a final da ilustre carreira de Sterling até 135 libras.

Sterling pode reivindicar o status de GOAT peso galo, ou O’Malley tocará no início da era “Sugar”? Vamos ver como essa luta pode acabar.

Foto de Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Caminhos para a vitória de Aljamain Sterling no UFC 292

Sterling é um dos lutadores mais subestimados criminalmente atualmente competindo no MMA, em grande parte porque ele teve um dos títulos mais estranhos da história do MMA. Tornar-se o primeiro campeão do UFC a conquistar o cinturão por desqualificação foi um começo nada auspicioso e, desde então, ele venceu duas decisões divididas altamente competitivas, derrotando o maneta TJ Dillashaw imprensado no meio. Mas toda essa estranheza esconde o simples fato de que Sterling é indiscutivelmente o maior peso-galo da história quando você apenas olha para as vitórias e derrotas no currículo.

Um fator agravante para a subestimação de Sterling é seu estilo descolado. Sterling é provavelmente o segundo melhor grappler de primeira posição no MMA atualmente (atrás de Islam Makhachev), e ele é absolutamente o principal artista de controle traseiro do esporte. Esses dois conjuntos de habilidades são os canudos para agitar a bebida de “The Funk Master” e, quando estão disparando em todos os cilindros, você se debate como Cory Sandhagen recebeu. Contra adversários mais educados, no entanto, Sterling pode acabar jogando de mochila por longos períodos de luta, o que é completamente dominante, mas paradoxalmente abaixo do esperado para muitos fãs de MMA. Acrescente que ele é um atacante extremamente desajeitado, e tudo se mistura para fazer um jogo que os fãs casuais não vão gostar.

Felizmente para Sterling, nesta luta, tudo também se mistura para criar um estilo que parece um pesadelo para O’Malley. Em pé, Sterling é um bom chutador, então ele pode trabalhar a longa distância, e quando as coisas se aproximam, ele é um lutador e grappler muito superior. Petr Yan essencialmente derrubou O’Malley à vontade e, se o mesmo acontecer com Sterling, ele é muito melhor em encontrar seu caminho para posições dominantes. Essa é a fórmula para Sterling, e é muito fácil de seguir: fique defensivamente responsável nos pés, entre no corpo ou nas pernas sem comer nada importante e vá trabalhar.

Foto de GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images

Caminhos para a vitória de Sean O’Malley no UFC 292

Embora Sterling seja o lutador mais subestimado do MMA, é difícil saber como avaliar O’Malley adequadamente, principalmente porque sua única vitória relevante na divisão foi a mais recente, e muitas pessoas não achavam que ele realmente merecia para vencer a decisão sobre Petr Yan. Isso foi uma coisa única para O’Malley, ou ele é realmente um dos melhores pesos galos do mundo? Estamos prestes a descobrir.

O’Malley é um atacante longo e esguio nos moldes de Conor McGregor. Ele tem poder em suas mãos e um timing brilhante, que ele usa com grande efeito ao eliminar os lutadores que o atacam. Ele também é enorme para o peso galo, o que aumenta essa vantagem. No chão, ele é um faixa-marrom de Jiu-Jitsu que às vezes usa o comprimento para atacar por baixo, mas principalmente vai tentar chegar no quadril, empurrar e ficar em pé.

No nível mais básico, se O’Malley espera vencer, ele tem que mantê-lo de pé. Nada do que vimos de nenhum dos lutadores sugere que ele tem esperança de vencer uma luta que envolve trocas de agarramento prolongadas. Quando ele inevitavelmente é derrubado, ele não pode se contentar em jogar de guarda nem pela metade do tempo que fez contra Yan e, em vez disso, precisa trabalhar imediatamente as trocações por baixo. O underhook é crítico, porque Sterling é um pegador de costas excepcional, e se O’Malley usar algumas das trocações que fez contra Yan, Sterling vai se deliciar com isso.

Parte integrante de manter essa luta em pé vai ser footwork. Por ser tão perigoso, O’Malley tem a tendência de se permitir ser movido pela jaula. Isso não vai voar contra Sterling. O’Malley precisa estar em sua moto e no espaço, forçando Sterling a tentar rastreá-lo. Se os dois estão trocando golpes um por um à distância, O’Malley provavelmente está vencendo.

Outro fator importante para O’Malley levar em consideração é que Sterling é extremamente durável. A única vez que Sterling foi parado foi quando ele mergulhou de cabeça em uma joelhada monstruosa de Marlon Moraes (e eu acho que a joelhada ilegal de Petr Yan). É improvável que Sterling caia na primeira tacada e, portanto, O’Malley não deve colocar todos os ovos nessa cesta. Defender consistentemente quedas e colocar volume nos pés de Sterling é o caminho a seguir, principalmente com trabalho corporal e joelhos. O’Malley obteve grande sucesso com joelhadas por dentro e joelhadas nas últimas rodadas de sua luta com Yan e essas mesmas armas devem ser empregadas aqui para desacelerar Sterling e dissuadi-lo de atirar.

X-Factors

Lesões.

Lesões sempre fazem parte de qualquer luta, mas há bons motivos para se preocupar com Sterling entrando nessa luta. Depois de lutar contra Henry Cejudo em maio, ele debateu abertamente se seria capaz de fazer uma reviravolta tão rápida, citando vários problemas persistentes com seu corpo. Agora, isso poderia ter sido um jogo de Sterling para obter mais dinheiro do UFC? Talvez, mas não tenho tanta certeza.

Dado o poder de estrela de O’Malley, esta é a maior luta da vida de Sterling, financeiramente, e também é uma luta que, pelo menos no papel, ele deve vencer facilmente. Sterling entraria nessa luta com menos de 100 por cento porque o contracheque é simplesmente muito grande e, além disso, ele vai vencer de qualquer maneira? Isso está absolutamente em jogo aqui, e se Sterling não estiver 100%, essa luta fica muito, muito mais próxima.

Predição

Por alguma razão, as vibrações de cerca de um mês agora estão me dizendo que O’Malley vai conseguir a virada, mas meu cérebro simplesmente não consegue chegar lá. Sterling é um grappler muito superior, um atleta melhor e um lutador mais inteligente. Se O’Malley pode de alguma forma manter essa posição, ele está extremamente vivo, mas dada a facilidade com que Yan o derrubou, isso parece duvidoso. Em vez disso, provavelmente teremos algo semelhante à luta de Sterling com Cory Sandhagen.

Aljamain Sterling derrotou. Sean O’Malley por finalização (mata-leão) — 4:20, Round 2.