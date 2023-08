Campanha para eleição dos conselheiros tutelares de Penedo inclui entrevistas nas emissoras de rádio da cidade

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Penedo reuniu candidatos e candidatas ao cargo de conselheiro tutelar para reforçar orientações sobre a campanha eleitoral que inclui entrevistas nas rádios da cidade.

O encontro realizado na manhã desta segunda-feira, 07, contou com a presença dos treze postulantes ao cargo, da comissão do CMDCA, da presidente do Conselho Estadual de Assistência Social, Daniela Gazzaneo, e do promotor de justiça João Batista Filho.

O representante do Ministério Público do Estado de Alagoas (MP/AL) e as integrantes da comissão do CMDCA ressaltaram a importância do trabalho no Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente e a necessidade do comportamento ético durante a campanha cujo pleito está marcado para o próximo dia 1º de outubro.

Além disso, as trezes candidaturas homologadas após cumprirem todas as etapas de preparação, inclusive prova objetiva, tiveram oportunidade de expor seu histórico profissional e plataforma de trabalho, com tempo igual para todos.

Da mesma forma, cada pretende a compor o Conselho Tutelar terá direito a uma entrevista nas três emissoras de rádio de Penedo, solicitação das empresas de comunicação que se comprometeram em ceder espaço e tempo igualitários.

A iniciativa aproxima candidatos e candidatas da população que também poderá conferir o que cada um pensa sobre a defesa dos direitos de crianças e adolescentes e como pretende atuar no Conselho durante evento aberto ao público, conforme sugerido pelo promotor de justiça João Batista Filho, com data e local a serem definidos.