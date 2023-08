Canadá, China e EUA liberam bolsas de até R$ 73 mil para estudantes

Se você já sonhou em estudar no exterior e expandir seus horizontes acadêmicos, agora é o momento perfeito para explorar algumas oportunidades incríveis de bolsas de estudo oferecidas por renomadas instituições educacionais.

Oportunidades de bolsas de estudo em diferentes países: Canadá, China e EUA

Conheça opções selecionadas pela Fundação Estudar, que abrangem destinos como Canadá, China e Estados Unidos. Seja para graduação, pós-graduação ou cursos de curta duração, há opções para diversos alunos que buscam enriquecer sua educação e experiência internacional.

Bolsas de estudo no Canadá: Universidade de Saskatchewan

Se a ideia de cursar uma graduação ou pós-graduação no Canadá o encanta, a Universidade de Saskatchewan é uma opção imperdível. Com uma variedade de programas de estudo e instalações de última geração, essa instituição oferece bolsas de estudo de até R$ 73 mil para estudantes dedicados e talentosos. As inscrições estão abertas até 1º de dezembro para os cursos e até 15 de fevereiro para as bolsas.

Para estudantes internacionais, os valores de anuidade variam, com os cursos de bacharelado oscilando entre R$ 12.823,18 e R$ 36.637,67 por ano. Contudo, vale destacar que áreas como medicina, farmácia, veterinária e odontologia podem ter custos mais elevados. A pós-graduação, por outro lado, oferece programas mais acessíveis, com custos médios entre R$ 3.297,39 e R$ 7.327,53 por semestre.

A Universidade de Saskatchewan apresenta duas oportunidades de bolsa: a International Baccalaureate (IB) Excellence Awards, no valor de R$ 73 mil, e a University of Saskatchewan International Excellence Awards, que oferece R$ 36.637,67.

Desse modo, essas bolsas são voltadas para estudantes de graduação que foram aprovados na instituição. Além disso, para alunos de pós-graduação, uma série de bolsas adicionais está disponível, proporcionando oportunidades para aprimorar ainda mais sua educação no Canadá.

Mestrado na China: Yenching Academy da Universidade de Pequim

Se você está interessado em mergulhar na cultura e história chinesas enquanto avança em seus estudos, a Yenching Academy, da Universidade de Pequim, oferece uma experiência de mestrado única. Já que com inscrições abertas até 3 de dezembro, este programa ministrado em inglês promove pesquisas interdisciplinares sobre a China e suas relações internacionais.



A Yenching Academy disponibiliza cerca de 120 bolsas de estudo para alunos qualificados. Essas bolsas abrangem a anuidade, passagens de ida e volta, acomodação, seguro saúde e um auxílio mensal. Uma oportunidade incrível para imersão completa em uma das civilizações mais antigas e ricas do mundo.

Cursos de curta duração em Los Angeles: Universidade La Verne

Se busca adquirir conhecimentos específicos na área de negócios e pretende vivenciar a cena agitada de Los Angeles, a Universidade La Verne oferece cursos de curta duração que podem ser a escolha certa.

Uma vez que com programas focados em Estratégia, Finanças, Gestão de Projetos, Liderança e Marketing, essa instituição proporciona uma abordagem prática e intensiva para aprimorar suas habilidades de negócios.

As inscrições para as turmas de 2024 e 2025 estão abertas até 30 de agosto, e os cursos ocorrem nos meses de janeiro, julho ou setembro. Com duração de três semanas, esses programas oferecem uma experiência de aprendizado intensiva de segunda a quinta-feira, em período integral. Além disso, a Universidade La Verne está concedendo bolsas de 60% para os alunos que participarem desses cursos.

Eleve suas chances de sucesso profissional

Seja qual for o seu interesse acadêmico e profissional, essas oportunidades de bolsas de estudo representam trampolins para o seu sucesso. Desde a rica experiência multicultural do Canadá até a exploração interdisciplinar da China e a imersão no cenário empresarial de Los Angeles. Cada destino oferece uma perspectiva única. Portanto, não perca a chance de dar o próximo passo em sua jornada educacional global e aplicar para uma dessas relevantes oportunidades de bolsas de estudo.