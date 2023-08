Canal do New York Giants WAGs Kim Kardashian para lançar a temporada 2023 da NFL

TAs esposas e namoradas dos jogadores do New York Giant queriam fazer um vídeo de abertura da temporada de Kim Kardashian, semelhante ao que a bilionária fez para seu programa de TV de sucesso ‘The Kardashians’, quando ela deu as boas-vindas a todos de volta.

Os WAGs se reuniram recentemente para fazer um vídeos do tiktok ala Kim Kardashian“OK pessoal, estamos de volta. Sentiu nossa falta? Porque sentimos sua falta“

esposa do DJ Davidson Alexis Davidson tem apoiado muito o marido e queria animar todo mundo nos bastidores enquanto o Os Giants estavam dominando os Panthers e acabaram vencendo o jogo por 21-19.

Alexis garantiu que A namorada de Wan’Dale Robinson, Chloe Barret, junto com Donna McCain e Hailey Lottque estão namorando Dexter Lawrence e Leonard Williams respectivamente foram incluídos no vídeo para mostrar apoio aos seus casais, o resto da equipe, bem como o torcedores dos gigantes.

“Suas garotas gigantes estão de volta”, Alexis legendou o vídeo

Enquanto DJ Davidson e Alexis se casaram em 2018, eles estão juntos há 7 anos, como ela mencionou em suas postagens nas redes sociais recentemente “Um brinde aos 7 anos começando uma nova temporada juntos“já que eles estão juntos desde a faculdade no estado do Arizona.

Alexis Davidson é mestre em Direito e Negócios Desportivos

“Esta última temporada não foi o que pensávamos, mas foi exatamente o que Deus planejou. Uma temporada de crescimento, uma temporada de tempo de qualidade, uma temporada de renovação,” ela adicionou.

“UAU! Sua primeira temporada como profissional foi resultado direto do trabalho que você fez, nunca desperdiçado! Eu testemunhei que você quer ter sucesso tanto quanto você quer respirar, baby! Então, um brinde ao começo de conseguir tudo o que você merece e caminhar dentro da vontade que Deus tem para você! Vamos jogar Nine-Eight! Eu te amo.”

Alexis se formou na ASU enquanto também fazia mestrado em direito e negócios esportivos.