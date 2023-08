Candidata democrata Marianne Williamson diz que a rede de TV não permitirá sua campanha

Ela diz que a plataforma tem sido uma ótima maneira de alcançar os jovens eleitores dos EUA … e, segundo ela, há uma diferença chocante na inteligência do TikTok em comparação com as grandes organizações de notícias.

Williamson arrecadou mais de meio milhão de seguidores – o máximo no aplicativo em comparação com outros candidatos – e desde que fez a troca, ela tem obtido mais de 20% das pesquisas com eleitores com menos de 30 anos.