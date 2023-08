CAp-Uerj recebe inscrições para Processo Seletivo 2024

O Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (CAp-Uerj) abriu nesta semana o período de inscrição para o Processo Seletivo 2024, que visa a seleção de novos alunos para ingresso em 2024. De acordo com o cronograma, as inscrições do CAp-Uerj 2024 serão recebidas até as 23h59 do dia 25 de agosto (horário de Brasília).

Conforme indicado no edital do Processo Seletivo 2024, estão sendo ofertadas pelo CAp-Uerj 132 vagas para 1°, 3°, 6°, 8° e 9° anos do ensino fundamental. A expectativa da instituição é de que haja um grande número de inscritos.

Nesse sentido, a vice-diretora da escola, Mônica Almeida, destaca:

“O CAp é uma instituição de ensino pública que preza por uma educação de qualidade e pela formação integral, crítica e humanista de seu corpo discente, que será atuante na sociedade fluminense. Acreditamos que teremos muitos inscritos, como ocorreu em edições passadas”, afirma.

CAp-Uerj 2024: Como se inscrever?

As inscrições dos estudantes interessados em ingressar no colégio de aplicação da Uerj estão sendo recebidas de forma virtual. Portanto, para inscrever um estudante, é necessário realizar o preenchimento de formulário eletrônico de inscrição disponível no site do CAp-Uerj.

Conforme as orientações da instituição, é de responsabilidade dos pais ou responsáveis legais realizar as inscrições dos estudantes, informando seus dados pessoais e escolares. Não haverá cobrança de taxa de inscrição pois a participação em todas as etapas do Processo Seletivo 2024 são gratuitas.

Processo Seletivo

Para fins de classificação dos inscritos, haverá a aplicação de uma prova de nivelamento e também um sorteio público, havendo duas etapas de seleção. Conforme as orientações da instituição de ensino, a seleção via sorteio público acontecerá após a aplicação da prova de nivelamento.

Farão a prova de nivelamento todos os candidatos inscritos para concorrer às vagas ofertadas para os 6°, 8° e 9° anos do fundamental. De acordo com o cronograma, a aplicação da prova está marcada para o dia 8 de outubro de 2023. Os locais de prova serão exclusivamente no campus Maracanã da Uerj.



O CAp-Uerj vai considerar aptos para a participação no sorteio os estudantes que obtiverem 50% de acertos em cada uma das partes da prova. Portanto, os estudantes cujo desempenho for inferior não participarão do sorteio.

Sorteio

Conforme o cronograma, todos os sorteios estão previstos para o dia 28 de novembro. O local e o horário serão indicados no Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI).

Segundo a escola, os sorteios terão a coordenação de comissão composta pela banca administrativa do CAp-Uerj e representantes do Departamento de Seleção Acadêmica (Dsea) e dos candidatos, que serão escolhidos entre os responsáveis presentes. Os sorteados serão convocados posteriormente para a realização das matrículas, com a entrega dos documentos solicitados.

Vagas e cotas

Ao todo, o colégio de aplicação da Uerj está ofertando 132 (cento e trinta e duas) vagas para 1°, 3°, 6°, 8° e 9° anos do ensino fundamental. Dentre as vagas ofertadas, há a reserva de oportunidades para estudantes de baixa renda, com renda per capita mensal familiar bruta igual ou inferior a R$ 1.980,00.

Além disso, há percentual de vagas reservado também para filhos de servidores da Uerj e outros grupos de estudantes. Desse modo, as porcentagens estão distribuídas entre três grupos: negros, pardos e indígenas; pessoas com deficiência; e estudantes oriundos da rede pública de ensino.

Pela primeira vez, nesta edição, o edital estabelece a realização de um procedimento de verificação, com a ação da Comissão Permanente de Validação da Autodeclaração (CPVA). Desse modo, os selecionados dentro das cotas deverão apresentar documentação comprobatória e passar por entrevistas para a verificação das condições declaradas.

