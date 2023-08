Capemisa ABRE CARGOS em MG, PA, MT, RJ e DF

A Capemisa, empresa que está há mais de 60 anos no mercado de Seguros, Previdência e Capitalização, está contratando novos colaboradores para compor o seu time. Isto é, antes de falar mais sobre a empresa que está presente em todo o território nacional, veja quais são as vagas abertas:

Analista de Segurança da Informação SR – Rio de Janeiro – RJ e Remoto – Efetivo;

Arquiteto de Soluções Pleno – Rio de Janeiro – RJ e Remoto – Efetivo;

Assistente de Atendimento – Brasília – DF – Efetivo;

Banco de Talentos – Trabalho Remoto – PCD – Banco de talentos;

Estágio | Assistência Financeira – Rio de Janeiro – RJ e Remoto – Estágio;

Executivo (a) de Contas | Minas Gerais – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Executivo (a) de Contas | Pará – Belém – PA – Efetivo;

Executivo (a) de Contas | Mato Grosso – Cuiabá – MT – Efetivo.

Mais sobre a Capemisa

Dando mais detalhes sobre a Capemisa, é interessante frisar que trata-se de uma seguradora de vida que valoriza um ambiente de trabalho agradável e aposta em relações transparentes com seus Colaboradores, Clientes, Parceiros e Fornecedores.

Com a missão de oferecer produtos e serviços de qualidade, busca agregar valor a clientes e parceiros, por meio de uma receita que tem como ingredientes: a integridade, profissionalismo, comprometimento e respeito.

Além da tradição e segurança nos negócios, a Capemisa orgulha-se do seu compromisso social, que, desde a sua criação, tem como maior representante a obra do Lar Fabiano de Cristo. Reconhecido internacionalmente pela Unesco, o projeto atua diretamente para ajudar famílias em situação de dependência econômica e social, desde 1958.

Como se inscrever?

Como você já pôde analisar a lista de postos de trabalho, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Para não perder nenhum detalhe dos principais assuntos do país e das melhores oportunidades de emprego, é só conferir o Notícias Concursos!



Você também pode gostar: