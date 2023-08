Card de luta Jake Paul vs. Nate Diaz

O card de lutas de Jake Paul x Nate Diaz terá muitas lutas na American Airlines em Dallas, Texas, na noite de sábado.

No evento principal, Jake Paul tentará se recuperar de sua primeira derrota na carreira contra o ex-astro do UFC Nate Diaz em uma luta de 185 libras. Diaz fará sua estreia no boxe profissional na disputa em sua primeira luta desde que deixou o UFC.

Amanda Serrano defenderá seus títulos dos penas WBA, WBC, IBF, WBO, IBO e The Ring contra Heather Hardy no evento co-principal.

Confira o card da luta Paul x Diaz abaixo.

Card principal (DAZN PPV às 20:00 ET)

Jake Paul contra Nate Diaz

Amanda Serrano x Heather Hardy

Jeremy Stephens x Chris Ávila

H20 Sylve vs. Guilherme Silva

Shadasia Green x Olivia Curry

Angel Beltran x Alan Sanchez

Card Preliminar (DAZN às 18h15 ET)

Kevin Newman II x Quillisto Madera

Noel Cavazos x Noel Cavazos José Aguayo

CJ Hamilton vs. Luciano Ramos