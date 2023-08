Cardi B ameaça processar usuário do Twitter por alegar fraude de compensação

Reproduzir conteúdo de vídeo





cartão b está ameaçando tomar medidas legais contra um usuário do Twitter que vem espalhando alegações de que Desvio traiu pelas costas da esposa!!!

Na noite de segunda-feira, Cardi reagiu violentamente a um vídeo postado no domingo pelo usuário do Twitter @ayywalker – que, segundo todos os relatos, parece ser dedicado a Nicki Minaj.

Cardi repreendeu o fã por postar imagens claramente falsas e áudio AI de Offset, mas também afirmou ter as informações pessoais do pai do fã… e planejou seguir com uma ação legal para fazer deles um exemplo!!!

A postagem do @ayywalker apresentava uma suposta foto de Offset, junto com uma mensagem de voz falsa tentando estabelecer um link furtivo com uma mulher pelas costas de Cardi.

Eles incluíram a legenda: “Offset supostamente traiu Cardi B mais uma vez. Que constrangedor”… chamando efetivamente a atenção de Cardi, que só encontrou humor no possível processo que estava abrindo.

Há precedentes para Cardi entrar com esse tipo de ação, especialmente porque a defesa de @ayywalker por fazer a afirmação é que “as ruas” estão dizendo que é verdade. Alguém deveria dizer a eles que é exatamente assim Tasha K. levou um tapa com um julgamento de US$ 4 milhões.