Cardi B está com problemas legais por jogar microfone em fã, mas ela está focada em Offset

Cardi B foi denunciada ao Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas por agressão depois de jogar um microfone do palco em um fã em 29 de julho durante sua apresentação no Drai’s Nightclub em Las Vegas, de acordo com Variedade.

Uma declaração de Las Vegas Metro PD detalha como a vítima foi atingida por um item jogado do palco. Cardi B reagiu dessa maneira depois que uma mulher jogou água em seu rosto.

Fã joga bebida em Cardi B durante show e ela joga microfone nelasTwitter

“Em 30 de julho de 2023, um indivíduo entrou em uma delegacia de polícia do LVMPD para relatar uma agressão”, afirmou o LVMPD. “Segundo a vítima, ela estava participando de um evento em 29 de julho de 2023, em uma propriedade localizada no bloco 3500 do Las Vegas Boulevard. Durante um show, ela foi atingida por um item que foi atirado do palco.”

Não está claro se a pessoa atingida foi a mesma que jogou a bebida. Uma mulher foi escoltada para fora e Cardi B encerrou o show.

Ela pediu aos fãs que jogassem água nela, mas depois disse que colocar no rosto estava passando dos limites.

Cardi B está mais preocupada com Offset

Cardi B é firme em sua posição de que a fã está errada e, em vez disso, está mais focada em seu marido. Desvio.

O Migos A rapper foi vista subindo na beirada de uma varanda e Cardi B retweetou o vídeo para expressar como isso a deixou preocupada.

Antes desse tweet, ela retuitou um vídeo dela jogando o microfone e claramente não se desculpou com a situação.

Como nenhuma prisão ou citação foi emitida, Cardi B não está focado no caso iminente de bateria. Seu marido, enquanto isso, está se abrindo sobre o relacionamento deles.

Offset retrocede nas alegações de que Cardi B trapaceou

Offset admitiu que Cardi B não o traiu como ele disse no Instagram e culpou a tequila por postar a alegação em primeiro lugar.

Em entrevista com Angela Yee na segunda-feira, Offset abordou as alegações de trapaça, dizendo que excluir a postagem era sua maneira de retirar o comentário.

Ele e Cardi B lançaram recentemente um single chamado Ciúmes e Offset mostrou por que é chamado assim.

Offset afirmou que se Cardi B tivesse realmente traído, ele teria ido atrás do homem envolvido com sua esposa. Em relação à sua própria traição, o rapper culpou a bebida magra e a imaturidade.