Cardi B inocentado em investigação de bateria de lançamento de microfone

Como vocês sabem, Cardi estava se apresentando no Drai’s Beachclub no último sábado quando ela pediu ao público para respingo de água para resfriá-la no calor escaldante de Las Vegas… mas quando alguém jogou um copo com um líquido desconhecido e gelo, ela arremessou o microfone na pessoa. Ele ricocheteou e atingiu outra pessoa, que registrou um boletim de ocorrência.