Cardi B lança leilão de microfone no eBay fecha em $ 99.900

A listagem do eBay foi oficialmente fechada para o microfone card b jogou em sua multidão, gerando uma investigação policial … fazendo uma matança no bloco de leilão.

O Guerra de lances no eBay chegou ao fim na manhã de terça-feira, e o microfone digital Shure Axient arrecadou um total de $ 99.900. O leilão começou com apenas $ 500, mas recebeu mais de 120 lances em cerca de uma semana.

É um preço impressionante para sair, mas tem uma história por trás disso – como relatamos, Cardi pediu à multidão para salpique-a com água no Drai’s Beachclub em Las Vegas … mas ela ficou chateada quando alguém mais tarde jogou gelo e um líquido nela, resultando no mandril de microfone.