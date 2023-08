Cardi B Twerking à beira da piscina em meio à investigação da polícia de Las Vegas

card b não está suando com a polícia de Las Vegas… porque ela estava dançando à beira da piscina no mesmo dia em que foi apontada como suspeita em seu caso de arremesso de microfone.

Cardi postou um vídeo na segunda-feira, que mostra ela e o marido, Desvio se divertindo muito no telhado do que parece ser um hotel em Las Vegas.

O vídeo capturou o momento em que alguém espirrou uma bebida em Cardi enquanto ela estava no palco no Drai’s Nightclub… encorajou o público para refrescá-la com água no calor extremo.