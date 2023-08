Cardinals adquirem Josh Dobbs de Cleveland – ele será o substituto de Kyler Murray?

Tele Cardeais do Arizona‘A situação do quarterback permanece obscura faltando apenas duas semanas para o início de 2023 NFL temporada. Com Kyler Murray prestes a perder a maior parte – senão toda – da próxima temporada, enquanto se recupera de uma lesão no joelho, Arizona passou a pré-temporada aumentando seu espaço de zagueiro para compensar Murrayausência inesperada.

Na quinta-feira, o gerente geral Montanhas Ossenfort adicionou outro chamador de sinal ao mix, fazendo uma negociação com o Cleveland Browns para Josué Dobbs. O Cardeais deu uma escolha no final da rodada de 2024 para o Marrons em troca do veterano viajado, que foi convocado por Pitsburgo em 2017.

Arizona ainda não nomeou seu QB inicial

MurrayA ruptura do ligamento de dezembro passado mudou o Cardeais‘ trajetória para 2023. Backup Colt McCoyum veterano de 14 anos, esteve na conversa como ArizonaO novo quarterback do time, assim como o ex- Leão de DetroitDavid Blough, que assinou com o time após a queda de Murray. Adição fora de temporada Jeff Driskelum veterano de oito anos, também permanece na escalação.

Dobbs‘ A adição dá à comissão técnica dos Cardinals outra decisão a tomar. O jogador de 28 anos estava na fila para fazer backup Deshaun Watson em Clevelandmas ele pode estar pronto para assumir as rédeas do ataque do Arizona mais cedo ou mais tarde. Ossenfort o conhece desde o tempo que passaram juntos em Tenessienquanto o coordenador ofensivo dos Cardinals Drew Petzing trabalhou com Dobbs em Cleveland.

Dobbs durante o jogo decisivo da Semana 17 do Tennessee em Jacksonville.

Cardeais coletando capital de saque

O Cardeais adquiriu outra escolha de draft através do Dobbs comércio, à medida que o plano para 2023 e 2024 toma forma para Arizonarecepção.

Uma quinta-feira movimentada viu os Cardinals adicionarem escolhas para o draft de 2024, onde se espera que o Arizona tenha duas escolhas altas – uma baseada em seu histórico esperado de vitórias e derrotas e outra baseada no Houston Texanos‘recorde de vitórias e derrotas. Uma seleção de topo poderia colocar os Cardinals em posição de adicionar USCO fenômeno do quarterback Calebe Williams como Murraysubstituição a longo prazo, deverá Ossenfort e novo treinador principal Jonathan Gannon optar por seguir em outra direção.