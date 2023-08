Carli Lloyd rasga USWNT por comemorar após o sorteio da Copa do Mundo

Carli Lloyd não estava sorrindo e dançando depois que o USWNT empatou contra o USWNT. Portugal, avançando por pouco na Copa do Mundo … ela chamou sua ex-equipe, dizendo que eles têm sorte de não voltar para casa!

Se você perdeu, a Seleção Feminina dos Estados Unidos enfrentou Portugal na madrugada desta terça-feira, escapando por pouco com o empate em 0 a 0… Ana Capeta o chute de prorrogação de quase marcou o primeiro gol do jogo. Felizmente para os EUA, a bola desviou da trave.

Com o empate, os Estados Unidos avançaram para a fase de mata-mata da Copa do Mundo… e os jogadores ficaram visivelmente felizes, comemorando dentro de campo.

O visual não caiu bem com Lloyd – duas vezes medalhista de ouro olímpico e duas vezes vencedor da Copa do Mundo – que deu um tiro no time após outro esforço nada inspirador em campo.