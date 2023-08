Carly Rae Jepsen — Bons Genes ou Bons Documentos?!

Aqui está uma versão de 26 anos da cantora pop – pronta para o palco com seus lindos olhos azuis saltando – abrindo para Justin Bieber no Rogers Centre em Toronto, Canadá, em 2012 (esquerda). Este foi o ano infame em que seu hit “Call Me Maybe” se tornou viral em todo o mundo!

E 11 anos depois … Carly Rae, agora com 37 anos, está na estrada – recentemente deslumbrante durante sua apresentação no Lollapalooza e estava arrasando com um novo visual e uma nova loira no início deste mês (certo).