Carro de jogador de futebol espanhol é alvejado na Colômbia

Tele veículo de jogador de futebol espanhol Iago Falque foi baleado na cidade colombiana de Cali, no que foi um incidente terrível.

O jogador não estava no local no momento do tiroteio, que não causou vítimas, conforme informou neste sábado o jornal América de Caliclube onde joga.

O clube divulgou nota informando que o ataque, durante o qual a van de Falque foi alvejada várias vezes, ocorreu na noite de sexta-feira nas proximidades do centro esportivo de Cascajal.

“Esclarecemos que o jogador não estava presente no momento dos acontecimentos”, explicou o América de Cali em comunicado.

“As autoridades estão na vanguarda a recolher todas as provas para esclarecer os factos e poder divulgar uma versão oficial ao público”.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, um homem que aparentemente era quem conduzia o veículo de Falque, mostra pelo menos três impactos de balas na carroceria do veículo e explica que estava indo colocar gasolina quando ocorreu o ataque.

“Ainda bem que eu não ia com o Iago, ia encher o tanque e atiraram em mim”, ouve-se dizer o homem, que afirma não saber se foi uma tentativa de assalto.

Iago Falque, 33 anos, chegou ao America de Cali em 2022 e o time é um dos maiores clubes da Colômbia.

Anteriormente, Falque passou quase toda a sua carreira na Serie A da Itália.